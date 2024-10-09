透過與 CrowdStrike 擴展的合作夥伴關係，客戶可以增強與 Cloudflare 電子郵件安全性和 Zero Trust 的整合
2024-09-11
這篇文章說明了我們與 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 的整合如何協助客戶識別和調查有風險的使用者行為，並結合其他記錄來源分析資料以發現隱藏的威脅。...繼續閱讀 »
2024-09-11
這篇文章說明了我們與 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 的整合如何協助客戶識別和調查有風險的使用者行為，並結合其他記錄來源分析資料以發現隱藏的威脅。...繼續閱讀 »
2024-05-07
Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施...
2022-03-17
今天，我們很高興地宣佈推出與 CrowdStrike 的幾項新整合。這些整合會將 Cloudflare 遼闊網路和 Zero Trust 套件的強大功能，與 CrowdStrike 的端點偵測和回應 (EDR) 及事件補救產品結合在一起...