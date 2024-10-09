ChatGPT、Claude 和 Gemini 使用 Cloudflare CASB 進行安全性掃描
2025-08-26
Cloudflare CASB 現在可掃描 ChatGPT、Claude 和 Gemini 來尋找錯誤設定、敏感性資料暴露與合規性問題，從而協助組織自信地採用 AI。 ...繼續閱讀 »
2025-08-26
Cloudflare CASB 現在可掃描 ChatGPT、Claude 和 Gemini 來尋找錯誤設定、敏感性資料暴露與合規性問題，從而協助組織自信地採用 AI。 ...繼續閱讀 »
2025-08-26
本指南為安全和 IT 領導者提供了最佳做法，以便使用作為 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略一部分的 Cloudflare SASE 架構，安全地採用生成式 AI。...
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，整合、掃描和偵測雲端儲存帳戶中的敏感性資料和設定錯誤。...
2024-09-24
今天，我們在協助打造更好的網際網路這一使命方面取得了重大進展。Cloudflare 讓所有人都可以免費存取超過 10 種不同的網站及網路安全產品和功能。...
2023-09-07
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023年9月07日
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...
2023年1月12日
Cloudflare CASB 針對 Salesforce 和 Box 新增了兩種 SaaS 整合...
2023年1月11日
Cloudflare CASB 和 DLP 如何協同合作來保護您的待用敏感性資料...
2022年3月18日
在 CASB 測試版中，您可以在第一天就部署 Google Workspace 這類的熱門整合。您也將能夠直接聯繫我們的產品團隊，以協助後續發展的規劃...
2022年2月10日
我們很高興地宣佈，Vectrix 已被 Cloudflare 收購！...