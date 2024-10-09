適用於資料保護的 Cloudflare One

2023-09-07

本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險 ...