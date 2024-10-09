主動防禦：為 API 引入具狀態漏洞掃描器
2026-03-09
Cloudflare 全新的 Web 和 API 漏洞掃描器可協助團隊主動發現邏輯缺陷。透過使用 AI 建立 API 呼叫圖，我們可以識別出標準防禦工具無法偵測到的漏洞。...繼續閱讀 »
2026-03-09
Cloudflare 全新的 Web 和 API 漏洞掃描器可協助團隊主動發現邏輯缺陷。透過使用 AI 建立 API 呼叫圖，我們可以識別出標準防禦工具無法偵測到的漏洞。...繼續閱讀 »
2025-02-07
Cloudflare 修補了透過其漏洞懸賞計畫報告的 Mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。工作階段繼續執行中的缺陷允許用戶端憑證不正確地...
2024-03-14
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...
2024-03-06
由於 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美國網路安全和基礎架構安全局 (CISA) 最近發出了緊急指令。在這篇部落格中，我們討論了利用這些漏洞的威脅行為者策略...
2024-02-29
Cloudflare 最近修復了兩個嚴重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。這兩個漏洞都會耗盡驗證 DNS 解析程式的運算資源。這些漏洞不會影響我們的權威 DNS 或 DNS 防火牆產品...
2024年1月23日
Cloudflare 於 2024 年 1 月 17 日發佈了緊急規則，專門解決了這兩個漏洞，為不利用 AI 模型的客戶在應對這些威脅方面提供了巨大優勢...
2023年10月10日
本文將深入探討 HTTP/2 通訊協定、攻擊者用於發動這些大規模攻擊的功能，以及我們為確保所有客戶均受到保護而採取的緩解策略...
2023年10月10日
「HTTP/2 Rapid Reset」攻擊利用 HTTP/2 通訊協定中的弱點來產生巨大的超容量 DDoS 攻擊。近幾個月來，Cloudflare 緩解了一系列此類攻擊，其中包括一起比我們之前觀察到的任何攻擊規模大三倍的攻擊...
2023年8月04日
在本報告中，我們回顧了 Cloudflare 關於 2022 年最常被利用漏洞（根據 CISA）的資料...
2023年1月31日
在 6.1.6 之前的 Linux 核心中，流量控制子系統中的 NULL 指標取值錯誤可讓無權限使用者透過使用「tc qdisc」和「tc class」命令設定的特製流量控制設定，觸發阻斷服務（系統當機）...
2022年11月02日
有關 CVE-2022-3602 和 CVE-2022-3786 的資訊，以及 Cloudflare 未受到影響的原因...
2022年5月26日
Cloudflare 處理韌體漏洞的方式，以及我們如何保護內部資料...
2021年12月15日
緊接著 CVE-2021-44228 之後，隨之發佈了第二個 Log4J CVE──CVE-2021-45046。對於這個新的 CVE，我們先前針對 CVE-2021-44228 發佈的規則也能夠提供相同等級的防護...
2021年12月14日
在此部落格文章中，我們將探討世界上常見的 WAF 規避模式與滲漏嘗試、所嘗試之漏洞利用的趨勢資料，以及我們在 CVE-2021-44228 公開揭露之前看到的漏洞利用相關資訊。...
2021年12月14日
2021 年 12 月 9 日，全世界得知 CVE-2021-44228 這種零時差漏洞利用正在影響 Apache Log4j 公用程式。Cloudflare 立即更新了我們的 WAF 以協助防範這個漏洞，但...
2021年12月10日
當 Cloudflare 知曉發生新的安全性漏洞時，我們快速將團隊集合起來回答二個不同問題：(1) 我們可以做什麼以確保我們客戶的基礎結構受到保護，以及 (2) 我們可以做什麼以確保我們自身環境安全...
2021年12月10日
我不久前曾寫到有關如何緩解 Log4j 中的 CVE-2021-44228、漏洞的緣由以及 Cloudflare 為客戶提供的緩解措施。正如我所寫到的，由於漏洞的嚴重性，我們正推出針對我們「免費」客戶的保護。...
2021年12月10日
昨天，也就是 2021 年 12 月 9 日，公開了基於 Java 的熱門記錄套件 Log4j 中的一個嚴重漏洞。該漏洞允許攻擊者在遠端伺服器上執行代碼，即所謂的遠端代碼執行 (RCE)。由於 Java 和 Log4j 的廣泛使用，這可能是自 Heartbleed 和 ShellShock 出現以來，網際網路上最嚴重的漏洞之一。...
2021年12月10日
2021 年 12 月 9 日，公開了一個會影響常用 Apache Log4j 公用程式的零時差漏洞 (CVE-2021-44228)，該漏洞利用可能導致遠端代碼執行 (RCE)。...
2021年3月07日
Cloudflare 已部署受管理規則，幫助客戶防範最近在 Microsoft Exchange Server 中發現的一系列可遠端利用的漏洞...