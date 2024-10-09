Cloudflare 全新的 Web 和 API 漏洞掃描器可協助團隊主動發現邏輯缺陷。透過使用 AI 建立 API 呼叫圖，我們可以識別出標準防禦工具無法偵測到的漏洞。 ...

Cloudflare 修補了透過其漏洞懸賞計畫報告的 Mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。工作階段繼續執行中的缺陷允許用戶端憑證不正確地 ...

最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況 ...

由於 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美國網路安全和基礎架構安全局 (CISA) 最近發出了緊急指令。在這篇部落格中，我們討論了利用這些漏洞的威脅行為者策略 ...

Cloudflare 最近修復了兩個嚴重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。這兩個漏洞都會耗盡驗證 DNS 解析程式的運算資源。這些漏洞不會影響我們的權威 DNS 或 DNS 防火牆產品 ...