Annika Garbers

Cloudflare 和 Iron Mountain 讓您以更可持續的方式處理生命週期結束的舊版硬體設備

2022-12-14

今天，在 Cloudflare 的 Impact Week，我們滿懷欣喜之情，宣佈 Cloudflare 客戶獲得了一個機會，能夠更輕鬆地以永續發展的方式停用和處理其使用過的硬體設備 ...