Annika Garbers

宣佈 Magic WAN Connector 全面上市：快速啟動網路 SASE 轉型的最簡單方法
2023-10-03
我們宣佈 Magic WAN Connector 全面上市，它充當您現有網路硬體和 Cloudflare 網路之間的黏合劑...
2023-10-03
我們宣佈 Magic WAN Connector 全面上市，它充當您現有網路硬體和 Cloudflare 網路之間的黏合劑...
2023-01-13
今天，我們滿懷欣喜地宣佈推出新的整合，不僅能讓 IT 團隊使用更少的工具完成更多工作，幫助他們提升營運和成本效率，還能利用 Cloudflare 的「每項服務無處不在」架構，為新的使用案例提供支援...
2022-12-14
今天，在 Cloudflare 的 Impact Week，我們滿懷欣喜之情，宣佈 Cloudflare 客戶獲得了一個機會，能夠更輕鬆地以永續發展的方式停用和處理其使用過的硬體設備...
2022-06-19
如果您一直在考慮採用 Zero Trust 或 SASE，Cloudflare One Week 將展示為什麼 Cloudflare One 能憑藉最佳效能，成為市場上最完整 SASE 產品，以及為什麼該產品會不斷改進...
2022-03-18
我們很高興在今日公開另一塊「拼圖」，協助組織從傳統網路架構轉換為 Zero Trust：只要將我們的輕量級漫遊代理程式 (WARP) 安裝在任何與 Magic IP 層級通道（Anycast GRE、IPsec 或 CNI）連線的網路上，即可路由使用者裝置的流量...
2021-12-05
企業的資訊長都面臨著巨大挑戰。現今多數的企業網路似乎仍停滯在五年甚至十年前的階段，網際網路生態的改變使得企業網路出現可見度及安全性漏洞、高成本營運開銷，企業網路也變得脆弱不堪。...
2021-03-22
Magic WAN 為您的整個企業網路提供安全、高效能的連線和路由，降低成本和營運複雜性。Magic Firewall 與 Magic WAN 無縫整合，使您能在邊緣執行網路防火牆原則，涵蓋來自貴組織網路內部任何實體的流量。...