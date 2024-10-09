建置智慧體雲端：我們在 2026 年 Agents Week 期間推出的所有內容
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2026-04-20
2026 年 Agents Week 圓滿結束。我們來看看我們發布的所有內容，從運算和網路安全到智慧體工具箱、平台工具和新興的智慧體網路。我們針對智慧體雲端發布的所有內容。 ...繼續閱讀 »
2025-03-17
我們很高興地宣佈，組織現在可以透過 Cloudflare 的 Zero Trust 平台傳輸敏感的企業網路流量，從而保護其免受量子威脅。...
2023-06-21
Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64%...
2023-02-03
現在，管理員可以使用 Gateway 流量輸出原則來判定使用哪些輸出 IP 以及何時使用...
2023-01-13
使用 Gateway DNS 將新功能新增至適用於受管服務提供者的 Cloudflare Zero Trust...
2021年3月30日
終端使用者的帳戶安全一直是頭等大事，同時也是一個頗爲棘手的問題。更糟糕的是，驗證使用者身分並非易事。鑒於憑證外洩日益氾濫，而且技術先進的機器人透過爬行網路來試圖發動憑證填充攻擊，保護和監控身分驗證端點成為安全團隊面臨的一項挑戰。不但如此，很多身分驗證端點依然僅依賴於提供正確的使用者名稱和密碼，這使得行蹤隱匿的憑證填充惡化為帳戶被惡意行為者盜用。...
2021年3月23日
今天，我們宣佈從 Cloudflare 邊緣提供對惡意軟體檢測和預防的直接支援，為 Gateway 使用者提供對抗安全威脅的另一道防線。...