2025 年 Security Week：回顧

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感謝您關注 Cloudflare 的又一個 Security Week。我們的團隊為使網際網路更安全並幫助應對新興威脅而做了大量工作，我們為此感到無比自豪。正如我們的資訊安全長 Grant Bourzikas 在本週 開幕文章 中所述，由於供應商氾濫、「AI 熱潮」和需要保護的攻擊面不斷擴大，安全團隊正面臨著日漸復雜的安全格局。

在不斷努力應對新挑戰的過程中，像 Security Week 這樣的創新週為我們提供了寶貴的機會，讓我們能夠分享觀點並與更廣泛的網際網路社群互動。Cloudflare 的使命是幫助構建更好的網際網路。我們致力於保護網際網路免受量子超級電腦的威脅，透過防止未經授權的 AI 爬取來保護內容創作者的生計，提升對最新網際網路威脅的意識，並尋找新方法減少對已洩露密碼的再用。解決這些挑戰需要集體的力量。我們衷心感謝所有透過社群媒體與我們討論這些問題、為我們的 開放原始碼庫 做出貢獻，並透過 技術合作夥伴計畫 與我們就其最關注議題開展合作的各方。對我們來說，這是最有價值的部分。

下面是本週公告的一個簡單回顧：

協助提升網際網路安全性

來自觀察到最多威脅之網路的威脅研究

保護模型並防範 AI 威脅

簡化安全性

隨時隨地確保資料安全

在 Cloudflare TV 上收看最新內容

如要深入瞭解 Security Week 期間發佈的重要公告，歡迎 觀看我們的 CFTV 專題節目 ，其中我們的團隊將分享有關最新動態的更多詳細資料。

下個創新週再見