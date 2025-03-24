2025 年 Security Week：回顧

感謝您關注 Cloudflare 的又一個 Security Week。我們的團隊為使網際網路更安全並幫助應對新興威脅而做了大量工作，我們為此感到無比自豪。正如我們的資訊安全長 Grant Bourzikas 在本週開幕文章中所述，由於供應商氾濫、「AI 熱潮」和需要保護的攻擊面不斷擴大，安全團隊正面臨著日漸復雜的安全格局。
在不斷努力應對新挑戰的過程中，像 Security Week 這樣的創新週為我們提供了寶貴的機會，讓我們能夠分享觀點並與更廣泛的網際網路社群互動。Cloudflare 的使命是幫助構建更好的網際網路。我們致力於保護網際網路免受量子超級電腦的威脅，透過防止未經授權的 AI 爬取來保護內容創作者的生計，提升對最新網際網路威脅的意識，並尋找新方法減少對已洩露密碼的再用。解決這些挑戰需要集體的力量。我們衷心感謝所有透過社群媒體與我們討論這些問題、為我們的開放原始碼庫做出貢獻，並透過技術合作夥伴計畫與我們就其最關注議題開展合作的各方。對我們來說，這是最有價值的部分。
下面是本週公告的一個簡單回顧：
如要深入瞭解 Security Week 期間發佈的重要公告，歡迎觀看我們的 CFTV 專題節目，其中我們的團隊將分享有關最新動態的更多詳細資料。
感謝所有抽出寶貴時間閱讀 Cloudflare Security Week 部落格文章或透過社群媒體與我們就這些主題進行交流的人。我們的下一個創新週 Developer Week 即將在 4 月舉行。期待與您再次相見！