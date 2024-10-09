使用 SASE 保護生成式 AI 的最佳做法
2025-08-26
本指南為安全和 IT 領導者提供了最佳做法，以便使用作為 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略一部分的 Cloudflare SASE 架構，安全地採用生成式 AI。...繼續閱讀 »
2025-08-26
本指南為安全和 IT 領導者提供了最佳做法，以便使用作為 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略一部分的 Cloudflare SASE 架構，安全地採用生成式 AI。...繼續閱讀 »
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，整合、掃描和偵測雲端儲存帳戶中的敏感性資料和設定錯誤。...
2024-09-24
今天，我們在協助打造更好的網際網路這一使命方面取得了重大進展。Cloudflare 讓所有人都可以免費存取超過 10 種不同的網站及網路安全產品和功能。...
2024-08-16
從美國選舉和地緣政治衝突，到數千萬美元的公司資金損失，網路釣魚仍然是網路損害的根本原因。瞭解為什麼全面的解決方案是保持安全的最佳方式。 ...
2023-09-07
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023年9月07日
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...
2023年7月13日
Cloudflare One 現在支援 Data Loss Prevention 的精確資料匹配...
2023年1月11日
Cloudflare CASB 和 DLP 如何協同合作來保護您的待用敏感性資料...
2021年3月24日
API 流量增長迅速。僅去年一年，我們的邊緣 API 流量的增長速度就比 Web 流量快 300％。API 為行動裝置和 Web 應用程式提供強大支援，使其可以傳輸各種指令，例如「使用這張信用卡從我最喜歡的餐館訂購披薩」或「進行加密貨幣交易，這些是我的個人詳細資料」，而這些資料很容易被竊取和濫用。...