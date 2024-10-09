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Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果 ...

2021年3月24日

保護您的 API 以防濫用和資料洩露

API 流量增長迅速。僅去年一年，我們的邊緣 API 流量的增長速度就比 Web 流量快 300％。API 為行動裝置和 Web 應用程式提供強大支援，使其可以傳輸各種指令，例如「使用這張信用卡從我最喜歡的餐館訂購披薩」或「進行加密貨幣交易，這些是我的個人詳細資料」，而這些資料很容易被竊取和濫用。 ...