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今天，我們很高興地宣佈推出 Total TLS，這是一項一鍵式功能，將為我們客戶網域中的每個子網域頒發單獨的 TLS 憑證 ...

2022年3月14日

隆重推出：備用憑證

我們感到非常自豪 Cloudflare 讓每位客戶都能提供網際網路應用程式的TLS 憑證 — 免費的。我們現在負責管理約 4,500 萬份憑證的生命週期，從發行到部署再到更新 ...