解決 Mutual TLS 工作階段繼續執行漏洞
2025-02-07
Cloudflare 修補了透過其漏洞懸賞計畫報告的 Mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。工作階段繼續執行中的缺陷允許用戶端憑證不正確地...繼續閱讀 »
2025-02-07
Cloudflare 修補了透過其漏洞懸賞計畫報告的 Mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。工作階段繼續執行中的缺陷允許用戶端憑證不正確地...繼續閱讀 »
2024-04-12
Let's Encrypt 的交叉簽署鏈結將於 9 月到期。這將影響具有過時信任存放區的舊版裝置（Android v7.1.1 或更早版本）。為防止此變更影響客戶，Cloudflare 將在續訂時轉換 Let's Encrypt 憑證以使用其他 CA...
2023-09-04
在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題...
2023-08-09
從今天起，使用 Cloudflare Advanced Certificate Manager 的客戶可以在網域內的單一主機名稱上進行 TLS 設定...
2022-12-15
我們很高興地宣佈，新版 Geo Key Manager 現已進入封閉測試階段，該版本允許客戶按國家、按地區或按標準（例如，「僅在符合 FIPS 標準的資料中心中儲存我的私密金鑰」）定義邊界...
2022年10月06日
今天，我們很高興地宣佈推出 Total TLS，這是一項一鍵式功能，將為我們客戶網域中的每個子網域頒發單獨的 TLS 憑證...
2022年3月14日
我們感到非常自豪 Cloudflare 讓每位客戶都能提供網際網路應用程式的TLS 憑證 — 免費的。我們現在負責管理約 4,500 萬份憑證的生命週期，從發行到部署再到更新...