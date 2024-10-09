在我們的 AI 產品中緩解權杖長度旁路攻擊

2024-03-14

最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況 ...