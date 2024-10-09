Cloudflare 在 2024 年 Gartner® 安全服務邊緣 Magic Quadrant™ 中榮獲表彰
2024-04-18
Gartner 再次將 Cloudflare 列入 Gartner® Magic Quadrant™ 安全服務邊緣 (SSE) 報告。我們很高興地與大家分享，Cloudflare 是本報告中表彰的十家廠商之一。我們連續第二年因執行能力和願景的完整性而獲得認可...繼續閱讀 »
2024-04-18
Gartner 再次將 Cloudflare 列入 Gartner® Magic Quadrant™ 安全服務邊緣 (SSE) 報告。我們很高興地與大家分享，Cloudflare 是本報告中表彰的十家廠商之一。我們連續第二年因執行能力和願景的完整性而獲得認可...繼續閱讀 »
2022-09-06
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2021-03-30
我們很高興獲得 2021 年 Gartner Peer Insights 客戶之選的榮譽。我們在此代表整個團隊，由衷感謝所有客戶不斷的支持...