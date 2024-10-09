Daniele Molteni

Cloudflare在 2025 年 Forrester 報告中獲評為 Web 應用程式防火牆解決方案領導者
2025-03-20
Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...
London, UK
2025-03-20
Forrester Research 在《2025 年第一季 Forrester Wave™：Web 應用程式防火牆解決方案》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」。...
2024-03-11
在本貼文中，我們回顧了 2024 年 Security Week 期間發佈的部落格...
2024-03-04
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...
2024-03-04
從識別網路釣魚行為到保護應用程式和 API，Cloudflare 使用 AI 來提高安全解決方案的有效性，從而對抗更複雜的全新攻擊...
2023-11-15
使用者可以建立主機名稱和 ASN 清單，並在 WAF 規則中引用這些清單...
2023-08-04
在本報告中，我們回顧了 Cloudflare 關於 2022 年最常被利用漏洞（根據 CISA）的資料...
2022-03-15
在此隆重推出全新工具，能夠在無人為涉入的情況下，以及在濫用之前識別旁路和惡意酬載，讓受管理規則集（例如 OWASP 和 Cloudflare 受管理規則集）更為完善...
2022-03-15
從今日開始，我們推出的這項全新 WAF 設計將可供所有人使用！於此同時，我們還更新了教學文件，帶領您了解如何充分利用 Cloudflare WAF 的強大功能...
2021-03-24
API 流量增長迅速。僅去年一年，我們的邊緣 API 流量的增長速度就比 Web 流量快 300％。API 為行動裝置和 Web 應用程式提供強大支援，使其可以傳輸各種指令，例如「使用這張信用卡從我最喜歡的餐館訂購披薩」或「進行加密貨幣交易，這些是我的個人詳細資料」，而這些資料很容易被竊取和濫用。...
2020-10-01
在每秒流經 Cloudflare 網路的 1800 萬個請求中，有 50% 是導向 API，且其中大多數被確認為惡意請求而遭到封鎖。為了打擊這些威脅，Cloudflare 透過強大的用戶端憑證型身分識別以及嚴格的結構描述驗證，簡化了保護 API 的方法...