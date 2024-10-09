Cloudflare 計劃在 2029 年實現全面的後量子安全
2026-04-07
量子硬體與軟體的近期進展，已大幅提前了量子攻擊可能發生的時間。為此，Cloudflare 正加快腳步，將實現全面後量子安全的目標提前至 2029 年。...繼續閱讀 »
2026-04-07
量子硬體與軟體的近期進展，已大幅提前了量子攻擊可能發生的時間。為此，Cloudflare 正加快腳步，將實現全面後量子安全的目標提前至 2029 年。...繼續閱讀 »
2026-02-23
我們已升級 Cloudflare One，透過在 Cloudflare IPsec 產品中實作最新的 IETF 混合式 ML-KEM 草案，以支援後量子加密。這項升級讓後量子加密得以涵蓋 Cloudflare One 所有主要的連接入口與出口。...
2026-01-27
作為概念驗證，我們成功將 Matrix Homeserver 移植至 Cloudflare Workers 平台，在邊緣實現了自帶後量子加密的即時通訊系統。...
2025-03-17
我們很高興地宣佈，組織現在可以透過 Cloudflare 的 Zero Trust 平台傳輸敏感的企業網路流量，從而保護其免受量子威脅。...
2023年9月29日
Cloudflare 宣佈推出後量子加密作為通用系統...