為後量子加密使用、加密通訊與路由安全帶來更高的透明度

2026-02-27

Cloudflare Radar 新增了多項工具，用於監測後量子加密的採用情況、即時追蹤即時通訊的金鑰透明度 (KT) 記錄，以及 ASPA 路由記錄，協助掌握網際網路朝更安全的加密與路由標準邁進的進程。 ...