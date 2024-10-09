15 年來協助建立更好的網際網路：2025 年生日週回顧
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-08-26
本指南為安全和 IT 領導者提供了最佳做法，以便使用作為 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略一部分的 Cloudflare SASE 架構，安全地採用生成式 AI。...
2025-03-20
Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...
2023-11-16
管理員現在可以輕鬆稽核其 Cloudflare One 原則使用的所有作用中使用者工作階段和相關資料。這可以實現兩全其美的效果：極其精細的控制，同時保持更高的疑難排解和診斷能力...
2023-03-07
Zero Trust 儀表板導覽將於 2023 年 3 月 20 日進行外觀更新...
2023年2月21日
實作 Zero Trust 的難度很大，各種努力可能會停滯不前。面對不斷升級的網路攻擊，Zero Trust 安全性變得日益重要，增設 Zero Trust 長 (CZTO) 成為一種迫切的需求...
2023年2月08日
今天，我們宣佈推出 Wildebeest，這是一個開放原始碼、易於部署且與 ActivityPub 和 Mastodon 相容的伺服器，完全基於 Cloudflare 的 Supercloud 構建...
2022年9月29日
採用防網路釣魚攻擊第二因素（如符合 FIDO2 的 YubiKey）是防止網路釣魚攻擊的首選方式。自 2021 年 2 月，Cloudflare 才開始使用防網路釣魚攻擊第二因素，而這些因素就是我們為了實現目標所採取的措施 ...
2022年6月19日
如果您一直在考慮採用 Zero Trust 或 SASE，Cloudflare One Week 將展示為什麼 Cloudflare One 能憑藉最佳效能，成為市場上最完整 SASE 產品，以及為什麼該產品會不斷改進...
2022年3月18日
我們曾自問：我們是否能夠運用自家的產品來保護 IoT 裝置 — 即使是在與生產系統相同的網路上，確保隔離這些不安全裝置導致的任何漏洞？藉助 Cloudflare One，答案是肯定的...
2022年3月18日
身為公司的我們不斷地自問：我們能夠做些什麼才能為客戶提供更多價值，包括與我們合作夥伴的整合式解決方案...
2022年3月18日
我們很高興在今日公開另一塊「拼圖」，協助組織從傳統網路架構轉換為 Zero Trust：只要將我們的輕量級漫遊代理程式 (WARP) 安裝在任何與 Magic IP 層級通道（Anycast GRE、IPsec 或 CNI）連線的網路上，即可路由使用者裝置的流量...
2022年3月18日
在 CASB 測試版中，您可以在第一天就部署 Google Workspace 這類的熱門整合。您也將能夠直接聯繫我們的產品團隊，以協助後續發展的規劃...
2022年3月17日
今天，我們很高興地宣佈推出與 CrowdStrike 的幾項新整合。這些整合會將 Cloudflare 遼闊網路和 Zero Trust 套件的強大功能，與 CrowdStrike 的端點偵測和回應 (EDR) 及事件補救產品結合在一起...
2022年3月14日
在 Area 1 收購結案後，我們計劃為所有付費自助方案客戶免費提供電子郵件安全技術的存取權限...
2021年9月29日
我們正在將 Cloudflare 網路直接擴展到 1000 棟人員最密集的辦公大樓。...
2021年8月16日
透過 Cloudflare for Teams，管理員可允許其使用者透過 Cloudflare Access 安全存取應用程式，並運用 Cloudflare Gateway 明確防止使用者造訪多種應用程式...
2021年3月23日
去年十月，我們發佈了 Cloudflare One，這款綜合的雲端網路即服務解決方案不僅安全、快速、可靠，還定義了企業網路之未來。Cloudflare One 由兩個部份構成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等網路服務，...
2021年3月23日
今天，我們宣佈從 Cloudflare 邊緣提供對惡意軟體檢測和預防的直接支援，為 Gateway 使用者提供對抗安全威脅的另一道防線。...