保護一切私人網路：使用者、節點、智慧體、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh
2026-04-14
Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...繼續閱讀 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh 為使用者、節點和自發 AI 智慧體提供安全的私人網路存取。透過與 Workers VPC 整合，開發人員現在可授予 AI 智慧體對私人資料庫和 API 限定範圍的存取權，而無需手動通道。 ...繼續閱讀 »
2026-03-03
電子郵件安全是一場永無止境的軍備競賽。就像二戰時期的工程師只加固那些倖存下來的飛機一樣，倖存者偏差掩蓋了真正的漏洞。但 LLM 可以幫助我們發現這些隱形的弱點。...
2026-02-23
我們已升級 Cloudflare One，透過在 Cloudflare IPsec 產品中實作最新的 IETF 混合式 ML-KEM 草案，以支援後量子加密。這項升級讓後量子加密得以涵蓋 Cloudflare One 所有主要的連接入口與出口。...
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2025-08-26
Cloudflare CASB 現在可掃描 ChatGPT、Claude 和 Gemini 來尋找錯誤設定、敏感性資料暴露與合規性問題，從而協助組織自信地採用 AI。 ...
2025年8月26日
本指南為安全和 IT 領導者提供了最佳做法，以便使用作為 AI 安全狀態管理 (AI-SPM) 策略一部分的 Cloudflare SASE 架構，安全地採用生成式 AI。...
2025年8月25日
不要讓「影子 AI」悄無聲息地將您的資料外洩給未經授權的 AI。這種新威脅需要新的防禦措施。瞭解如何在不犧牲創新的情況下獲得可見度和控制力。...
2025年3月21日
使用 Cloudflare 的 CASB，整合、掃描和偵測雲端儲存帳戶中的敏感性資料和設定錯誤。...
2025年3月20日
Cloudflare 推出首款 AI 主體 Cloudy，協助 Cloudflare 管理員輕鬆理解複雜的設定。...
2024年9月24日
今天，我們在協助打造更好的網際網路這一使命方面取得了重大進展。Cloudflare 讓所有人都可以免費存取超過 10 種不同的網站及網路安全產品和功能。...
2024年8月16日
從美國選舉和地緣政治衝突，到數千萬美元的公司資金損失，網路釣魚仍然是網路損害的根本原因。瞭解為什麼全面的解決方案是保持安全的最佳方式。 ...
2024年5月30日
我們很高興地宣佈，Zero Trust 基礎架構存取平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收購延伸了我們的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 流程，為伺服器、Kubernetes 叢集和資料庫等基礎架構提供原生存取管理...
2024年5月07日
Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施...
2024年4月18日
Gartner 再次將 Cloudflare 列入 Gartner® Magic Quadrant™ 安全服務邊緣 (SSE) 報告。我們很高興地與大家分享，Cloudflare 是本報告中表彰的十家廠商之一。我們連續第二年因執行能力和願景的完整性而獲得認可...
2024年3月06日
推出 Magic Cloud Networking，這是一組用於視覺化和自動化雲端網路的新功能，可將我們的客戶安全、輕鬆且順暢地連線至公有雲端環境...
2024年3月06日
由於 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美國網路安全和基礎架構安全局 (CISA) 最近發出了緊急指令。在這篇部落格中，我們討論了利用這些漏洞的威脅行為者策略...
2024年2月07日
今天，我們宣佈為 SASE 平台 Cloudflare One 推出一系列更新，進一步實現了對單一廠商 SASE 架構的承諾...
2023年11月16日
管理員現在可以輕鬆稽核其 Cloudflare One 原則使用的所有作用中使用者工作階段和相關資料。這可以實現兩全其美的效果：極其精細的控制，同時保持更高的疑難排解和診斷能力...
2023年9月07日
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023年9月07日
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...