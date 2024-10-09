從被動應對到主動出擊：利用 LLM 技術彌合網路釣魚差距
2026-03-03
電子郵件安全是一場永無止境的軍備競賽。就像二戰時期的工程師只加固那些倖存下來的飛機一樣，倖存者偏差掩蓋了真正的漏洞。但 LLM 可以幫助我們發現這些隱形的弱點。...繼續閱讀 »
2026-03-03
電子郵件安全是一場永無止境的軍備競賽。就像二戰時期的工程師只加固那些倖存下來的飛機一樣，倖存者偏差掩蓋了真正的漏洞。但 LLM 可以幫助我們發現這些隱形的弱點。...繼續閱讀 »
2025-03-24
2025 年 Security Week 已正式落下帷幕。本週的更新包括對我們 AI 產品的深入探討、統一的導覽體驗，以及對 AI 主體 Cloudy 的介紹。...
2025-03-18
Cloudflare 推出用於統一安全狀態管理的單一平台，幫助保護部署在各類環境中的 SaaS 和 Web 應用程式。 ...
2024-08-16
從美國選舉和地緣政治衝突，到數千萬美元的公司資金損失，網路釣魚仍然是網路損害的根本原因。瞭解為什麼全面的解決方案是保持安全的最佳方式。 ...
2024-04-17
瞭解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解決 QR 網路釣魚、攻擊者為何青睞 QR 碼，以及 Cloudflare 針對不斷演變之威脅的主動防禦策略...
2024年3月11日
在本貼文中，我們回顧了 2024 年 Security Week 期間發佈的部落格...
2024年3月08日
Cloudflare Radar 上全新的「電子郵件安全性」區段提供了對最新趨勢的深入解析，包括在惡意電子郵件中發現的威脅、垃圾郵件和惡意電子郵件的來源，以及採用旨在防止濫用電子郵件的技術...
2023年8月16日
2023 年網路釣魚威脅報告根據 12 個月內的電子郵件安全資料，分析了數百萬封惡意電子郵件、品牌假冒範例、身分欺騙和其他關鍵攻擊趨勢...
2023年3月17日
在 Cloudflare，我們會使用 Workers 平台和我們的產品堆疊來建構新的服務。閱讀我們如何將新的 DMARC 管理解決方案完全建置在 API 之上...
2023年3月14日
為了破壞信任和欺騙毫無戒心的受害者，威脅執行者會排山倒海地使用熱點時事作為誘餌。最新事件是有關矽谷銀行的新聞，必須加以留意和保持警惕，防止投機分子利用 SVB 做為誘餌發動網路釣魚活動...
2021年3月18日
複雜的 Microsoft Office 365 憑證收集活動將目標對準多個產業公司的財務部門，以及新任命的執行長和執行助理...
2020年12月11日
我們的研究人員偵測到一波更新的 Microsoft SharePoint 網路釣魚，這些活動正在利用新的新冠肺炎疫情限制來竊取受害者的登入資訊...
2020年8月17日
攻擊者發起兩次 Microsoft 網路釣魚活動（Area 1 被稱為「夏季獎金」），試圖引誘毫無戒心的員工洩露其 Microsoft 憑證...