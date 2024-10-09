電子郵件安全是一場永無止境的軍備競賽。就像二戰時期的工程師只加固那些倖存下來的飛機一樣，倖存者偏差掩蓋了真正的漏洞。但 LLM 可以幫助我們發現這些隱形的弱點。 ...

2025 年 Security Week 已正式落下帷幕。本週的更新包括對我們 AI 產品的深入探討、統一的導覽體驗，以及對 AI 主體 Cloudy 的介紹。 ...

Cloudflare 推出用於統一安全狀態管理的單一平台，幫助保護部署在各類環境中的 SaaS 和 Web 應用程式。 ...

從美國選舉和地緣政治衝突，到數千萬美元的公司資金損失，網路釣魚仍然是網路損害的根本原因。瞭解為什麼全面的解決方案是保持安全的最佳方式。 ...

瞭解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解決 QR 網路釣魚、攻擊者為何青睞 QR 碼，以及 Cloudflare 針對不斷演變之威脅的主動防禦策略 ...