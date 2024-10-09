免費開始使用|連絡銷售團隊|

Cloudflare 部落格

訂閱以接收新文章的通知：

隱私權

Cloudflare 與網際網路服務提供者和網路設備提供者合作，為數百萬個家庭提供更安全的瀏覽體驗

2024-09-24

生日週1.1.1.1隱私權DNS安全性合作夥伴網路服務

Cloudflare 正在透過與 ISP 和網路提供者合作，擴展我們的公用 DNS 解析程式的使用範圍，直接為家庭提供更安全的瀏覽體驗。按一下由 1.1.1.1 家庭版提供支援的按鈕，和我們一起保護每一位網際網路使用者免受不安全內容的影響。...

更多貼文

2023年9月07日

適用於資料保護的 Cloudflare One

本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...

Cloudflare One
DLP
CASB
Zero Trust
AI