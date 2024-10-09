我們將持續致力於 1.1.1.1 共用 DNS 解析程式的隱私權防護。
2026-04-01
八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。...繼續閱讀 »
2026-04-01
八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。...繼續閱讀 »
2024-03-05
深度剖析我們如何在 Cloudflare 部署 Zero Trust 並維護使用者隱私...
2024-01-04
在這篇文章中，我們將探討 Privacy Pass 通訊協定的最新變化。我們還很高興地推出 Privacy Pass 通訊協定最新 IETF 草案的公開實施，其中包括一組可用於實施 Privacy Pass 源站、發行者和證明者的開放原始碼範本...
2023年12月22日
要提供能為使用者帶來價值的軟體和 Web 服務，往往需要對使用者行為進行測量。在本部落格中，我們將討論能夠在不侵犯使用者隱私的情況下收集此類測量資料的新興加密和統計技術...
2023年9月07日
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023年4月18日
現在，Cloudflare Zaraz 還可以協助您收集和管理同意。藉助這一新工具，您可以使用同意強制回應，輕鬆地在自己的網站上收集使用者的同意喜好設定，並將同意原則套用於透過 Cloudflare Zaraz 載入的第三方工具...
2023年3月30日
在全球範圍內協助保護雲端的個人資訊...
2023年1月27日
在資料隱私權保護日前的第三篇也是最後一篇部落格文章中，我們深入探討了跨境資料流動的挑戰，尤其是從歐盟向美國傳輸個人資料...
2023年1月25日
距離資料隱私保護日只有幾天的時間了，我們認為務必要關注安全措施和隱私增強技術如何以種種方式幫助確保個人資料私密性，以及為什麼安全措施對保護隱私更加至關重要...
2022年12月30日
在 2022 年舉行的這些工作群組會議和邊會活動以及發佈的規範文件中發生了什麼？Web 通訊協定的實作者和部署者正在做什麼？接下來又會發生什麼呢...
2022年12月15日
Cloudflare 正在參與 AS112 專案，成為針對 RFC 1918 位址、動態 DNS 更新和其他模糊位址的反向對應 (PTR) 查詢的鬆散協調、分散式接收器的營運商...
2022年10月27日
Privacy Gateway 使面向隱私的應用程式能夠使用 Cloudflare 作為受信任的轉送，從而限制哪些識別資訊（包括 IP 位址）對其基礎結構可見...
2022年3月10日
今天，我們很高興能與 WhatsApp 合作提供一個系統，保障使用者在造訪 WhatsApp Web 版本時執行的代碼是 WhatsApp 計畫執行的代碼...
2021年10月01日
這篇部落格中，我們會在網路發展的脈絡下說明 Web3，以及 Cloudflare 將如何協助提供支援。 ...