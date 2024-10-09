Cloudflare 在 2024 年 Gartner® 安全服務邊緣 Magic Quadrant™ 中榮獲表彰

2024-04-18

Gartner 再次將 Cloudflare 列入 Gartner® Magic Quadrant™ 安全服務邊緣 (SSE) 報告。我們很高興地與大家分享，Cloudflare 是本報告中表彰的十家廠商之一。我們連續第二年因執行能力和願景的完整性而獲得認可 ...