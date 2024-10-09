爬行次數遠超引薦流量：瞭解 AI 對內容提供者的影響
2025-07-01
Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...
2025-07-01
Cloudflare Radar 現在可以顯示特定 AI 模型向網站傳送流量的頻率與其爬行該網站之頻率的相對關係。這有助於網站擁有者決定允許或封鎖哪些 AI 機器人。 ...
2024-09-23
現在，採用任何方案的 Cloudflare 客戶都可以稽核並控制 AI 模型存取其網站上內容的方式。...
2024-04-18
Gartner 再次將 Cloudflare 列入 Gartner® Magic Quadrant™ 安全服務邊緣 (SSE) 報告。我們很高興地與大家分享，Cloudflare 是本報告中表彰的十家廠商之一。我們連續第二年因執行能力和願景的完整性而獲得認可...
2023-05-15
透過 Cloudflare One，保護團隊的 AI 工具使用情形...
2023-01-25
2023 年 1 月 24 日，因為管理服務權杖的發布代碼發生錯誤，導致數個 Cloudflare 服務有 121 分鐘的時間無法使用。此事件使得多種 Cloudflare 產品降級...
2023-01-10
目前，有超過 10,000 個組織信任 Cloudflare One 來連線和保護其使用者、裝置、應用程式與資料。在 CIO Week 中，我們與一些最大規模客戶的領導者洽談，以便更深入瞭解為什麼他們選擇 Cloudflare...
2021-03-24
今天，我們欣然宣佈，您的團隊可使用 Cloudflare 網路來建立對貴組織資料的零信任控制——不管這些資料位於何處和如何移動。...