Alex Dunbrack

繼 Cloudflare One 資料保護套件後的產品規劃

2023-09-07

Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果 ...