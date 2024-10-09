Alex Dunbrack

ChatGPT、Claude 和 Gemini 使用 Cloudflare CASB 進行安全性掃描
2025-08-26
Cloudflare CASB 現在可掃描 ChatGPT、Claude 和 Gemini 來尋找錯誤設定、敏感性資料暴露與合規性問題，從而協助組織自信地採用 AI。 ...
San Francisco
Product manager @Cloudflare, previously co-founder @Vectrix, alum @Y Combinator
2025-08-26
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2025-03-24
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