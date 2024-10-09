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Cloudflare 部落格

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D1

藉助 D1 GA 版以及 Hyperdrive、Queues 和 Workers Analytics Engine 更新簡化現狀

2024-04-01

Developer Week開發人員開發人員平台D1HyperdriveQueuesCloudflare Workers

任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...

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