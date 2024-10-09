作為概念驗證，我們成功將 Matrix Homeserver 移植至 Cloudflare Workers 平台，在邊緣實現了自帶後量子加密的即時通訊系統。 ...

Cloudflare 收購 Outerbase，擴展了我們的資料庫和 AI 主體開發人員體驗功能。 ...

2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討 ...

Cloudflare 的 SQL 資料庫 D1 現已正式上市。透過對 10GB 資料庫、資料匯出和增強查詢偵錯的全新支援，我們讓開發人員能夠使用 D1 構建生產就緒應用程式，從而滿足所有關聯式 SQL 需求 ...

任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...