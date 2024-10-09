建置無伺服器的後量子 Matrix Homeserver
2026-01-27
作為概念驗證，我們成功將 Matrix Homeserver 移植至 Cloudflare Workers 平台，在邊緣實現了自帶後量子加密的即時通訊系統。...繼續閱讀 »
2026-01-27
作為概念驗證，我們成功將 Matrix Homeserver 移植至 Cloudflare Workers 平台，在邊緣實現了自帶後量子加密的即時通訊系統。...繼續閱讀 »
2025-04-07
Cloudflare 收購 Outerbase，擴展了我們的資料庫和 AI 主體開發人員體驗功能。...
2024-04-08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...
2024-04-01
Cloudflare 的 SQL 資料庫 D1 現已正式上市。透過對 10GB 資料庫、資料匯出和增強查詢偵錯的全新支援，我們讓開發人員能夠使用 D1 構建生產就緒應用程式，從而滿足所有關聯式 SQL 需求...
2024-04-01
任何完整堆疊應用程式的核心部分都是儲存和持久化資料！我們在萬分期待中迎來了新的活動週，並以宣佈一系列公告拉開序幕，包括讓 D1（Cloudflare 的 SQL 資料庫）和 Hyperdrive（我們的資料庫加速服務）正式上市，可幫助開發人員基於 Cloudflare 構建具狀態應用程式 ...
2024年1月31日
在 Developer Week 期間，我們宣佈了 LangChain 對 Cloudflare Workers 的支援。從那時起，我們一直與 LangChain 團隊合作，在 Cloudflare 的開發人員平台上更深入地整合成許多工具，我們很高興能與大家分享我們的工作成果...
2023年9月28日
D1 現已推出公測版，其主題為「擴展」：憑藉更高的每個資料庫儲存限制以及建立更多資料庫的能力，我們正在釋放開發人員在 D1 上構建生產規模應用程式的能力...
2023年2月08日
今天，我們宣佈推出 Wildebeest，這是一個開放原始碼、易於部署且與 ActivityPub 和 Mastodon 相容的伺服器，完全基於 Cloudflare 的 Supercloud 構建...
2022年11月16日
在本篇部落格文章中，我將介紹如何使用 D1 來為靜態部落格網站新增評論。為此，我們將建構一個新的 D1 資料庫，並建置一個簡單的 JSON API 來建立和擷取評論...