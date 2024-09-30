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Cloudflare 部落格

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新一年生日週圓滿結束

2024-09-30

閱讀時間：2 分鐘
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2024 年是 Cloudflare 的第 14 個生日。每一年的生日週，我們都會發佈重大公告並推出創新產品，所有這些都專注於回饋我們的客戶和更廣泛的網際網路社群。生日週已經成為 Cloudflare 一個引以為豪的傳統，同時也是我們文化的一部分，這不僅是為了堅守我們的使命，也是為了始終貼近客戶。我們從今年早些時候開始籌劃這一週的慶祝活動，並誠邀 Cloudflare 的每一個人參加。 

在生日週的幾個月前，我們邀請團隊對於要公告的內容發表意見。我們收到了大量提案，從實施新標準到為開發人員開發新產品，應有盡有。我們面臨的最大挑戰是在短短一週時間內安排如此豐富的內容——還有大量構建工作要做。不過，我們每年都有生日要慶祝，但明年我們可能需要在生日週多安排一天！

未免您錯過任何重要內容，下面是我們在 2024 年生日週期間宣佈的所有內容：

週一

具體內容 一句話簡介
開始稽核並控制存取您的內容的 AI 模型 瞭解哪些 AI 相關機器人和網路爬蟲可以存取您的網站，以及您選擇允許它們使用哪些內容。
藉助批次 DNS 記錄更新，提高區域管理效率 使用 Cloudflare 管理 DNS 的客戶可以建立一整批記錄、對多條記錄啟用代理、同時更新多條記錄以指向新目標，甚至可以刪除所有記錄。
推出 Ephemeral ID：一種用來偵測詐騙的新工具 使用 Ephemeral ID 採取下一步行動來提高安全性，Ephemeral ID 是一種新功能，可在不依賴任何網路層級資訊的情況下產生唯一的短期 ID。

週二

具體內容 一句話簡介
Cloudflare 攜手合作夥伴，為家庭帶來更安全的瀏覽體驗 網際網路服務、網路和硬體設備提供者可以註冊並與 Cloudflare 合作，為家庭提供更安全的瀏覽體驗。
利用 Cloudflare 解決方案打造一個更安全的網際網路：免費的威脅情報、分析和新威脅偵測 免费威脅情報、分析、全新威脅偵測等。
自動產生 Cloudflare 的 Terraform 提供程式 現在將自動產生 OpenAPI 結構描述生態系統的最後一部分——Terraform 提供程式和 API 參考文件。
Cloudflare 透過稽核 WhatsApp 的金鑰透明度，幫助驗證端對端加密訊息的安全性 Cloudflare 透過稽核 WhatsApp 的金鑰透明度，幫助驗證端對端加密訊息的安全性。

週三

具體內容 一句話簡介
推出 Speed Brain：網頁載入速度提升 45% Speed Brain 是我們在速度方面的最新飛躍，它使用 Spectrum Rules API 為使用者可能的下一個導覽預先擷取內容——在他們導覽之前下載網頁，並使頁面載入速度加快 45%。
Instant Purge：在 150 毫秒內使快取內容失效 Instant Purge 可在 150 毫秒內使快取內容失效，依標記、主機名稱和首碼進行快取清除的全球延遲達到業界最快的水准。
採用新標準，實現更快速、更私密的網際網路 宣佈推出 Zstandard 壓縮、Encrypted Client Hello 以及更多速度和隱私權產品，全部免費供客戶使用。
TURN 和 Anycast：在全球範圍內實現對等連線 從今天開始，Cloudflare Calls 的 TURN 服務正式向所有 Cloudflare 帳戶提供。
Cloudflare 的第 12 代伺服器——效能提高 145%，效率提高 63% 新一代伺服器專注於卓越的效能和安全性，增強了對 AI/ML 工作負載的支援，並顯著提高了能源效率。

週四

具體內容 一句話簡介
新創公司計畫改進：利用高達 250,000 美元的抵免額度在 Cloudflare 上構建和發展 符合資格的新創公司現可申請以獲取高達 250,000 美元的抵免額度，用於使用 Cloudflare 的開發人員平台進行構建。
Cloudflare 提供更大、更好、更快的 AI 平台 更強大的 GPU、擴展的模型支援、AI Gateway 中的增強記錄和評估，以及 Vectorize 正式上市並提供更大的索引大小和更快的查詢。
2024 年 Builder Day：推出 18 項針對 Workers 平台的重大更新 持久且可查詢的 Workers 記錄、Node.js 相容性正式上市、透過 OpenNext 改進了 Next.js 支援、適用於 Workers 的內建 CI/CD、逐步部署、Queues 和 R2 事件通知正式上市等等，使在 Cloudflare 上進行構建變得更輕鬆、更快、更實惠。
更快的 Workers KV 深入探討我們如何將 Workers KV 的速度提高了 3 倍。
在每一個 Durable Object 中提供零延遲 SQLite 儲存 將您的 App 程式碼放入儲存層，以便您的程式碼在儲存資料的地方執行。
提高 Workers AI 的速度和效率：利用 KV 快取壓縮和推測式解碼實現效能最佳化 使用 KV 快取壓縮和推測解碼等新的最佳化技術，我們在 Cloudflare Workers AI 平台上實現了迅如閃電的大型語言模型 (LLM) 推斷。

週五

具體內容 一句話簡介
我們的容器平台正在生產中。它擁有多個 GPU。這是早期的樣子。 我們一直在做一個新東西：一個在 Cloudflare 網路上執行容器的平台。我們已經在生產環境中使用它來進行 AI 推斷等。
加強網路安全：作為 CISA 承諾的一部分，Cloudflare 實施一個全新的漏洞懸賞 VIP 計畫 作為 CISA 承諾的一部分，今年，我們實施了一個全新的漏洞懸賞 VIP 計畫。
為構建者賦能：隆重推出 Dev Alliance 和 Workers Launchpad 群組 #4 免費或以折扣價獲得必要的開發人員工具，並一睹最新一批基於 Cloudflare 構建之新創公司的卓越風采。
透過 Alexandria 專案擴展我們對開放原始碼專案的支援 擴展我們的開放原始碼計畫，協助開放原始碼專案擁有一個永續發展且可擴展的未來，並為它們提供蓬勃發展所需的工具和保護。
網路趨勢和自然語言：Cloudflare Radar 推出全新的 Data Explorer 和 AI Assistant 一個基於 Web 的簡單介面，用於構建更複雜的 API 查詢（包括比較和篩選），並視覺化結果。
透過 WAF 規則產生器助理、Cloudflare Radar AI 深入解析以及更新的 AI 機器人防護，實現無處不在的 AI 擴展我們的 AI Assistant 功能以幫助您構建新的 WAF 規則，在 Radar 中新增了 AI 機器人和網路爬蟲流量深入解析，以及推出了新的 AI 機器人封鎖功能。
重申我們的免費承諾 我們的免費方案將繼續存在，我們在這一週重申了這一承諾，並發佈了 15 個新功能，使免費方案變得更好。

還有一件事……

Cloudflare 為地球上幾乎每個國家的數百萬客戶及其數百萬個網域提供服務。然而，作為一家全球性公司，支付環境可能很複雜——尤其是在北美以外的地區。雖然信用卡在美國網上購物非常流行，但全球情況卻大不相同。歐洲、中東和非洲、亞太地區和拉丁美洲地區 60% 的消費者選擇其他付款方式。例如，歐洲消費者經常選擇 SEPA 直接扣款（一種銀行轉帳機制），而中國消費者則經常使用支付寶（一種數位錢包）。

Cloudflare 將此視為一個機會，讓我們能夠深入瞭解客戶所在的位置。今天，我們很高興地宣佈，我們正在擴展我們的支付系統，並推出名為 Stripe Link 的新支付方式的封閉測試版。結帳體驗將更快、更順暢，讓我們的自助客戶能夠使用已儲存的銀行帳戶或 Link 銀行卡進行付款。已在使用 Link 的任何一家公司中儲存其付款詳細資料的客戶可以快速結帳，而無需重新輸入付款資訊。

這是我們努力擴展支付系統以支援世界各地客戶使用的全球支付方式的第一步。我們將逐步推出新的付款方式，確保順利整合，並在整個過程的每一步收集客戶的意見反應。

明年再會

這就是 2024 年生日週的全部內容。然而，Cloudflare 的創新永不止步。我們將推出更多產品和功能，協助構建更好的網際網路，請繼續關注 Cloudflare 部落格

我們保護整個企業網路，協助客戶有效地建置網際網路規模的應用程式，加速任何網站或網際網路應用程式抵禦 DDoS 攻擊，阻止駭客入侵，並且可以協助您實現 Zero Trust

從任何裝置造訪 1.1.1.1，即可開始使用我們的免費應用程式，讓您的網際網路更快速、更安全。

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