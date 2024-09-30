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2024 年是 Cloudflare 的第 14 個生日。每一年的生日週，我們都會發佈重大公告並推出創新產品，所有這些都專注於回饋我們的客戶和更廣泛的網際網路社群。生日週已經成為 Cloudflare 一個引以為豪的傳統，同時也是我們文化的一部分，這不僅是為了堅守我們的使命，也是為了始終貼近客戶。我們從今年早些時候開始籌劃這一週的慶祝活動，並誠邀 Cloudflare 的每一個人參加。

在生日週的幾個月前，我們邀請團隊對於要公告的內容發表意見。我們收到了大量提案，從實施新標準到為開發人員開發新產品，應有盡有。我們面臨的最大挑戰是在短短一週時間內安排如此豐富的內容——還有大量構建工作要做。不過，我們每年都有生日要慶祝，但明年我們可能需要在生日週多安排一天！

未免您錯過任何重要內容，下面是我們在 2024 年生日週期間宣佈的所有內容：

週一

週二

週三

週四

週五

Cloudflare 為地球上幾乎每個國家的數百萬客戶及其數百萬個網域提供服務。然而，作為一家全球性公司，支付環境可能很複雜——尤其是在北美以外的地區。雖然信用卡在美國網上購物非常流行，但全球情況卻大不相同。 歐洲、中東和非洲、亞太地區和拉丁美洲地區 60% 的消費者選擇其他付款方式 。例如，歐洲消費者經常選擇 SEPA 直接扣款（一種銀行轉帳機制），而中國消費者則經常使用支付寶（一種數位錢包）。

Cloudflare 將此視為一個機會，讓我們能夠深入瞭解客戶所在的位置。今天，我們很高興地宣佈，我們正在擴展我們的支付系統，並推出名為 Stripe Link 的新支付方式的封閉測試版。結帳體驗將更快、更順暢，讓我們的自助客戶能夠使用已儲存的銀行帳戶或 Link 銀行卡進行付款。已在使用 Link 的任何一家公司中儲存其付款詳細資料的客戶可以快速結帳，而無需重新輸入付款資訊。

這是我們努力擴展支付系統以支援世界各地客戶使用的全球支付方式的第一步。我們將逐步推出新的付款方式，確保順利整合，並在整個過程的每一步收集客戶的意見反應。

明年再會