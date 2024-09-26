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今天，我們很高興地為新創公司提供高達 250,000 美元的抵免額度，以用於 Cloudflare 的 開發人員平台 。在這個新的抵免額度系統中，您可以清楚地看到使用情況和相關費用，以便在 250,000 美元的抵免額度用完後或一年後（以先發生者為準）規劃可預測的未來。

您可以在 此處 查閱資格條件並申請加入新創公司計畫。

抵免額度適用於所有開發人員平台產品，以及 Argo 和 Cache Reserve 。此外，我們還為參與者提供最多三個 Enterprise 方案層級的領域 ，其中包括 CDN、DDoS、DNS、WAF、Zero Trust 以及參與者可以為其網站啟用的其他 安全性和效能產品 。

您可以將抵免額度用於 Cloudflare 開發人員平台產品，包括下表中列出的產品。

注意：Cloudflare 新創公司計畫的抵免額度僅適用於 Cloudflare 產品，此表格為市場上類似產品的示意圖。

Cloudflare 的速度和效能

我們知道，創始人在創業時需要獲得一切能得到的幫助。除了開發人員平台之外，您還可以使用新創公司計畫來獲得我們的速度和效能產品。在您的網站或應用程式上，能否在幾 毫秒 內讓客戶到達他們需要的位置，是最終能否完成銷售的關鍵。您可以在 這裡 測試您的速度，並在 這裡 瞭解如何使用 Images 、 Argo 和 Early Hints 等解決方案來最佳化您的速度和效能。

Cloudflare 提供的安全性

除此之外，還有更多功能：除了開發人員平台產品和速度工具之外，您還可以透過新創公司計畫使用 Cloudflare 的許多安全功能。其中包括 Web 應用程式防火牆 ( WAF )、 DDoS 警示 、搭售的 保護計畫 等。新創公司計畫還包括 Zero Trust 解決方案。瞭解其他人如何透過 Cloudflare Zero Trust 保護其技術和工具 。

如需更多靈感，請查看我們的 使用 Cloudflare 網站構建 ，其中重點介紹了其他新創公司正在構建的產品。

可在 此處 找到資格條件，其中包括：

構建基於軟體的產品或服務的公司

在過去 5 年（2019-2024 年）內成立

籌集資金介於 50,000 至 5,000,000 美元之間 請注意，對於尚未籌集至少 50,000 美元的新創公司，可能還有其他機會獲得較低的抵免額度。如果您尚未籌集 50,000 美元，但對 Cloudflare 新創公司計畫感興趣，請使用促銷代碼「BOOTSTRAPPED」申請

擁有 LinkedIn 檔案、有效網站和電子郵件地址

能夠助力申請的額外條件：成為已批准加速器的一部分

我們很期待看到您將構建的內容。請 與我們分享您的最新消息 ，以便我們能夠以任何有意義的方式為您提供幫助。如果您正在積極使用 Cloudflare 的開發人員平台，我們很樂意深入瞭解您正在構建的產品，並在我們的 使用 Cloudflare 網站構建 上分享。

您是一間正在尋求額外支援、資源或資金獲取渠道的新創公司嗎？申請加入我們的 Workers Launchpad 計畫 吧！該計畫為期幾個月，除了新創公司計畫外，參與者還可以獲得實作訓練營課程、解決方案架構師辦公時間、創投公司介紹，以及在示範日發表演講的機會。

Cloudflare 為什麼要為創始人和新創公司提供支援？

創始人和開發人員已經面臨著足夠多的挑戰，不應該再擔心在早期測試技術和開始構建會產生驚人的成本。世界觸手可及，您應該能夠不受限制地進行構建和創作。將資金投資於創新，而不是支援創新的基礎架構和技術。

新創公司計畫非常瞭解這種創始人的經歷，因為該團隊的成員曾經也都是創始人。Cloudflare 致力於此類計畫，以支援創始人構建下一個偉大產品。Cloudflare 提供高達 250,000 美元的抵免額度，讓人們能夠利用我們提供的更多功能：消除摩擦、節省資金並在數小時內（而不是數天內）啟動應用程式的開發人員體驗。

我們希望為世界各地的創始人提供支援。

大膽一點，繼續構建吧！關注 @CloudflareDev 並加入我們的 開發人員 Discord 伺服器。