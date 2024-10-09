我們將持續致力於 1.1.1.1 共用 DNS 解析程式的隱私權防護。
2026-04-01
八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。...繼續閱讀 »
2026-04-01
八年前，我們推出了 1.1.1.1，旨在建置更快捷、更私密的網際網路。今天，我們將分享最新的獨立審查結果。結果是：我們的隱私權防護措施完全按照承諾發揮了作用。...繼續閱讀 »
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...
2025-02-04
今天，我們在 Cloudflare Radar 上推出了一個新的專用「AI 深入解析」頁面，該頁面整合了此圖表並在其基礎上新增了其他指標。...
2024-07-04
2024 年 6 月 27 日，全球一小部分使用者可能發現 1.1.1.1 無法連線或降級。根本原因是 BGP（邊界閘道通訊協定）劫持和路由洩露的混合...
2024年2月29日
Cloudflare 最近修復了兩個嚴重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。這兩個漏洞都會耗盡驗證 DNS 解析程式的運算資源。這些漏洞不會影響我們的權威 DNS 或 DNS 防火牆產品...
2023年11月14日
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...
2023年10月20日
2023 年 10 月 18 日（星期三），我們發現我們的系統遭到攻擊，並且可以追溯到 Okta。由於我們反應迅速，我們已確認沒有 Cloudflare 客戶資訊或系統受到此事件的影響...
2023年10月04日
2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 遇到 DNS 解析問題。一些使用者可能已經收到對有效查詢的 SERVFAIL DNS 回應。在這篇部落格中，我們將討論失敗的內容、發生的原因，以及我們可以採取哪些措施來確保這種情況不再發生...
2023年2月28日
隆重推出全新的 DNS 平台，為 1.1.1.1 以及其他形形色色的產品提供強大的支援...