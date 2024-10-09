前端、後端和資料庫 — 現在集中於一個 Cloudflare Worker 中
2025-04-08
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...繼續閱讀 »
2025-04-08
現在，您可在 Cloudflare Workers 上部署靜態網站和完整堆疊應用程式。React Router v7、Astro、Vue 等的架構支援，以及Cloudflare Vite 外掛程式現已正式推出。 ...繼續閱讀 »
2024-04-05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024-04-02
今天，我們發佈了一系列公告，包括 Cloudflare 的推斷平台 Workers AI 正式上市，以及使用 LoRA 和 HuggingFace 的一鍵部署支援經過微調的模型。Cloudflare Workers 現可支援 Python 程式設計語言等...
2023-10-25
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...
2023-10-24
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...
2023年9月29日
Cloudflare 宣佈推出後量子加密作為通用系統...
2023年9月25日
現在，客戶可以訂閱 Cloudflare 事件警示，並根據受影響的產品和影響程度選擇何時收到通知...
2023年7月19日
Cloudflare Zaraz 已完成測試階段，現在普遍可供所有客戶使用。它包含在 Cloudflare 開發人員平台的免費方案、付費方案和企業方案中。請造訪我們的儀表板，瞭解有關不同方案的更多資訊...