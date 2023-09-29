使用 Cloudflare 電子郵件追溯掃描查看 Office 365 中潛伏的威脅

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我們現在宣佈推出一項功能，Cloudflare 客戶可以掃描其 Office 365 收件匣中的舊郵件來查找威脅。此 Retro Scan 可讓您回顧 7 14 天，看看您目前的電子郵件安全工具錯過了哪些威脅。

為什麼要執行 Retro Scan

在與客戶交談時，我們經常聽到他們不知道其組織信箱的狀況。組織擁有電子郵件安全工具或使用 Microsoft 的內建保護，但不瞭解其目前解決方案的有效性。我們發現這些工具經常讓惡意電子郵件通過其篩選器，增加了公司內部受到損害的風險。

為了幫助建立更好的網際網路，我們讓 Cloudflare 客戶能夠免費使用我們進階的機器學習模型，利用 Retro Scan 來掃描收件匣中的郵件。我們的 Retro Scan 將偵測並突出顯示我們發現的任何威脅，以便客戶可以在電子郵件帳戶中解決這些威脅來清理收件匣。有了這些資訊，客戶還可以實作其他控制，例如使用 Cloudflare 或他們偏好的解決方案，防止將來有類似的威脅到達他們的信箱。

執行 Retro Scan

客戶可以導覽到 Cloudflare 儀表板，在 Area 1 索引標簽下可看到 Retro Scan 選項：

為了能夠存取要掃描的訊息，Cloudflare 需要獲得掃描訊息的授權。您可以透過向 Cloudflare 提供掃描訊息的適當權限來啟動此程序。第二次授權將允許 Cloudflare 應用程式存取 Active Directory。這是瞭解組織內有哪些使用者以及他們屬於哪些群組所必需的，這有助於我們的演算法更好地評估訊息是否是惡意的。

授予所有授權後，您還有最後一步，即選擇我們要掃描的網域，並向我們提供有關保護您收件匣的其他電子郵件安全廠商的資訊。

最後，客戶可以按一下「產生 Retro Scan」，這將提示 Cloudflare Area 1 Email Security 開始掃描較舊的郵件。由於此過程需要時間，因此掃描完成後我們會向客戶傳送電子郵件提醒。

分析結果

我們將提供在您組織電子郵件收件匣中發現的威脅的快速細分。頂部按類型細分了我們的所有偵測。在這裡您可以找到惡意、可疑、欺詐、垃圾郵件和群發郵件的計數。我們也強調了網路釣魚電子郵件中最重要的內容。您可以隨時點擊「搜尋」按鈕以取得有關這些標籤電子郵件的更多資訊。

該報告還展示了最受針對的員工以及最常見的威脅來源。所有這些統計資料旨在讓您更好地瞭解公司收件匣中發生的情況。

如何註冊

Retro Scan 目前處於封閉測試階段。如果您有興趣對 Office 365 電子郵件網域執行 Retro Scan，請聯繫您的 Cloudflare 聯絡人，我們會將其新增至您的帳戶。

執行 Retro Scan 並查看結果後，您可以選擇購買 Cloudflare Area 1 以防止未來的威脅進入您的收件匣，也可以選擇設定網路釣魚風險評估，即對 Area 1 產品進行 30 天免費試用。雖然 Retro Scan 是查看存在哪些潛在威脅的絕佳工具，但網路釣魚風險評估可以幫助您更好地瞭解我們用於保持信箱清潔的所有工具。

首先，您可以按一下 Retro Scan 報告底部的「請求試用」按鈕，填寫相應的表單，Cloudflare 的工作人員將與您聯繫，或者您可以直接聯繫您的 Cloudflare 聯絡人。