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在 Cloudflare，我們相信開放原始碼的力量。驅動網際網路向前發展的不僅僅是程式碼，還有協作、創新和分享知識的精神。開放原始碼是網際網路蓬勃發展的基礎，讓世界各地的開發人員和創作者能夠為更大的整體做出貢獻。

但開放原始碼維護者常常會因執行專案以及向世界各地的使用者提供存取權限所產生的成本而苦苦掙扎。我們很榮幸透過我們的 開放原始碼計畫 支援了 Git 和 Linux Foundation 等令人驚歎的開放原始碼專案，並親自瞭解了 Cloudflare 可以提供最大幫助的地方。

今天，我們推出經過簡化和擴展的開放原始碼計畫：Alexandria 專案。亞力山卓古城以其豐富的圖書館和古代世界七大奇蹟之一的燈塔而聞名。亞力山卓 Lighthouse 是文化和社區的燈塔，歡迎遠方的人們來到這座城市。我們認為亞力山卓很好地代表了開放原始碼專案所發揮的作用：它是全世界開發人員的指路明燈，也是建立更好的網際網路的核心知識來源。

本專案向更多開放原始碼專案提供經常性年度抵免額度，以免費提供我們的產品。過去，我們提供了 Pro 方案的升級服務，但現在我們根據每個專案的規模和需求提供量身定制的升級服務，並提供對更多產品（如 Workers 、 Pages 等）的存取權限。我們推出 Alexandria 專案的目標是，讓客戶免費獲得 Cloudflare 的增強安全性、效能最佳化和開發人員工具，確保每個 OSS 專案不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。

根據您的需求建立計畫

我們意識到開放原始碼專案有不同的需求。某些專案（如套件存放庫）可能最關心的是儲存和傳輸成本。另一些專案需要防禦 DDoS 攻擊方面的協助。還有一些專案需要強大的開發人員平台，以支援他們快速構建和部署可擴展且安全的應用程式。

透過我們的新計畫，我們將與您的專案合作，根據您的需求幫助解鎖以下內容：

計畫中的每個開放原始碼專案都將透過我們的 Discord 伺服器 上的專用 管道 獲得額外的資源和支援。如果您認為我們可以提供一些目前尚未提供的幫助，我們將會努力找出實現它的方法。

許多開放原始碼專案都在 Cloudflare 慷慨提供的 免費方案 的限制內執行。我們的使命是幫助建立更好的網際網路，這意味著，無論專案規模有多大，成本都不應該成為在全球範圍內建立、保護和分發開放原始碼套件的障礙。獨立或利基開放原始碼專案仍然可以免費執行，無需抵免額度。對於較大的開放原始碼專案，您可以獲得年度經常性抵免額度，以便您可以將自己的資金繼續再投資於創新，而不是用於支付基礎架構的費用來儲存、保護和交付您的套件和網站。

我們致力於支援具有創新性且對網際網路的持續成長和健康至關重要的項目。該計畫的標准保持不變：

非營利性。

是具有 公認 OSS 授權 的開放原始碼專案。

如果您的開放原始碼專案符合這些要求，則可以 在這裡申請加入該計畫 。

為開放原始碼社群提供支援

我們非常幸運，我們所欽佩的開放原始碼專案以及這些 專案 背後優秀的人們加入了我們的計畫——包括 OpenJS Foundation 、 OpenTofu 和 JuliaLang 。

OpenJS Foundation

Node.js 自 2019 年以來一直是我們 OSS 計畫的一部分，我們最近開始與 OpenJS Foundation 合作，為該基金會代管的其他關鍵 JavaScript 專案提供技術支援和基礎架構改進，這些專案包括 Fastify 、 jQuery 、 Electron 和 NativeScript 。

OpenJS Foundation 利用 Cloudflare 產品的一個最主要範例是 Node.js CDN Worker。目前，Node.js Web 基礎架構和建置團隊正在積極開發它，旨在為其網站上提供的所有 Node.js 發佈資產（二進位、文件等）提供服務。

Aaron Snell 解釋說，這些發佈資產目前由單一靜態原始檔案伺服器提供服務，前置伺服器為 Cloudflare。這一直運作良好，直到幾年前新版本開始出現問題。新版本推出了快取清除，這意味著對發佈資產的所有請求都是快取未命中，導致 Cloudflare 直接將請求轉發到靜態檔案伺服器，使其過載。由於 Node.js 發佈每晚構建，因此此問題每天都在發生。

CDN Worker 計劃透過以下方式解決此問題：使用 Cloudflare Workers 和 R2 來處理對發佈資產的請求，卸除靜態檔案伺服器的所有負載，從而提高 Node.js 下載和文件的可用性，並最終使該過程從長遠來看更具永續性。

OpenTofu

OpenTofu 一直致力於為專有的基礎架構即程式碼平台建立免費和開放的替代方案。他們面臨的主要挑戰之一是在保持低成本的同時，確保註冊機構的可靠性和可擴展性。Cloudflare 的 R2 儲存和快取服務提供了完美的契合度，讓 OpenTofu 能夠大規模提供靜態檔案，而無需擔心頻寬或效能瓶頸。

OpenTofu 團隊表示，對於 OpenTofu 而言，無論在頻寬還是人力成本方面，都必須盡可能降低執行註冊機構的成本。然而，他們還需要確保註冊機構的正常運作時間接近 100%，因為如果註冊機構出現故障，成千上萬的開發人員將無法更新其基礎架構。

註冊中心代碼庫（用 Go 編寫）預先產生 OpenTofu Registry API 的所有可能答案，並將靜態檔案上傳到 R2 儲存桶。使用 R2，OpenTofu 能夠基本上免費執行註冊機構，也無需擔心伺服器和擴展問題。

JuliaLang

JuliaLang 最近加入了我們的 OSS 贊助計畫，我們很高興能夠支援他們的關鍵基礎架構，以確保其生態系統的順利運作。此支援的一個關鍵方面是允許使用 Cloudflare 的服務來幫助 JuliaLang 向其使用者群體提供套件。

根據 Elliot Saba 的說法，JuliaLang 一直使用 Amazon Lightsail 作為具有成本效益的全球 CDN，來向其使用者群體提供套件。然而，隨著使用者群體的增長，他們偶爾會超出頻寬限制並增加高昂的雲端成本，更不用說由於負載平衡器 VM 因流量暴增而過載，導致效能下降。現在 JuliaLang 正在使用 Cloudflare R2 ，R2 物件儲存體的速度和可靠性遠遠超過了他們自己的資料中心內解決方案，並且無需頻寬費用意味著 JuliaLang 現在能夠以不到之前支出十分之一的價格獲得更快、更可靠的服務。

如果您的專案符合我們的標準，並且您希望降低成本並消除意外費用，歡迎您立即申請！我們渴望幫助下一代開放原始碼專案在網際網路上留下自己的印記。