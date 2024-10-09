透過 Galileo 專案協助保護記者和地方新聞免受 AI 爬蟲的侵擾
2025-09-23
我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。...繼續閱讀 »
2025-09-23
我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。...繼續閱讀 »
2025-06-12
2025 年 6 月，我們迎來了 Galileo 專案 11 週年紀念日，該專案由 Cloudflare 設立，旨在保護易受攻擊的公共利益組織免遭網路威脅。...
2025-02-17
我們很自豪能與 CyberPeace Institute 合作，為其最新計畫 CyberPeace Tracer 提供支援，這是一個支援公民社會組織主動報告網路威脅的平台。...
2024-06-12
十年前的今天，Cloudflare 啟動了 Galileo 專案，該計畫目前為全球 2,600 多獨立記者和非營利組織免費提供安全服務，以支援人權、民主和當地社群...
2023-01-27
今天，在奧斯維辛死亡集中營解放 78 周年之際，我們緬懷國際大屠殺紀念日。透過 Cloudflare 的 Galileo 專案，我們保護了大屠殺教育網站和處於危險中的公眾利益團體。閱讀更多內容，瞭解 2022 年針對這些群體的攻擊增長情況...