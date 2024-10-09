2022 年針對大屠殺教育網站的網路攻擊增加

2023-01-27

今天，在奧斯維辛死亡集中營解放 78 周年之際，我們緬懷國際大屠殺紀念日。透過 Cloudflare 的 Galileo 專案，我們保護了大屠殺教育網站和處於危險中的公眾利益團體。閱讀更多內容，瞭解 2022 年針對這些群體的攻擊增長情況 ...