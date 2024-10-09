Patrick Day

透過 Galileo 專案協助保護記者和地方新聞免受 AI 爬蟲的侵擾
2025-09-23
我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。...
Director, Head of Cloudflare Impact
2025-09-23
我們很高興宣布，Galileo 專案現在將包括 Cloudflare 的 Bot Management 和 AI Crawl Control 服務。...
2022-12-14
初步研究結果發現，Cloudflare 產品的碳效率要比功能相當的內部部署硬體高出 90%...
2022-12-14
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年攔截了高於 6 倍數量的機器人，同時我們正在為西孟加拉的一個新植樹專案提供助力...
2022-07-13
Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 35,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾...
2021-09-28
每年的生日週，我們都會重溫我們的使命：協助建設更好的網際網路。我們會發佈有益於全球網際網路社群的新通訊協定和產品，並免費提供諸如充份的 DDoS 保護之類的服務。我們也會思考我們的職責，積極參與由個人、公司和政府組成的全球社區，維護我們的網際網路。...