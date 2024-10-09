Patrick Day

透過聯合國全球盟約打造更好的網際網路

2021-09-28

每年的生日週，我們都會重溫我們的使命：協助建設更好的網際網路。我們會發佈有益於全球網際網路社群的新通訊協定和產品，並免費提供諸如充份的 DDoS 保護之類的服務。我們也會思考我們的職責，積極參與由個人、公司和政府組成的全球社區，維護我們的網際網路。 ...