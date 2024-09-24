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致力於保護隱私和安全的旅程

2018 年，Cloudflare 推出了 1.1.1.1 ，這是速度最快、隱私優先的消費者 DNS 服務之一。1.1.1.1 是 Cloudflare 推出的第一款消費性產品，旨在覆蓋更廣泛的受眾。該服務以快速和私密為設計原則，並且 不會保留 可識別請求者身分的資訊。

2020 年，Cloudflare 推出了 1.1.1.1 家庭版 ，旨在為我們現有的 1.1.1.1 公用解析程式增加一層保護。該產品的目的是讓消費者（即家庭）能夠新增安全和成人內容篩選器，以阻止毫無戒心的使用者在瀏覽網際網路時存取特定網站。

今天，我們正式宣佈，所有 ISP 和設備製造商都可以免費使用我們的 DNS 解析程式。網際網路服務、網路和硬體設備提供者可註冊並加入本計畫，與 Cloudflare 合作，提供易於使用、業界領先、免費向所有人提供的安全瀏覽體驗。

頂尖的公司已經與 Cloudflare 合作，提供優質的自訂產品來保護其客戶。透過在客戶熟悉的地方提供這項服務，您可以幫助我們使網際網路成為一個對所有人都安全的地方。

需要有意識地關注家庭

自 2020 年以來，COVID-19 疫情帶來了新的挑戰，兒童的線上活動增加，對家庭網路的依賴比以往任何時候都要嚴重。研究顯示，約 67% 的青少年 可以使用平板電腦，年齡低至兩歲的兒童都可以使用媒體內容。看到年幼的孩子輕鬆地操作遞給他們的智慧型手機或平板電腦，並打開他們最喜歡的 YouTube 節目，這通常會令人印象深刻，但越來越令人擔憂的是，他們在這個過程中有可能不小心接觸到有害內容。 我們在 2020 年推出 1.1.1.1 家庭版，讓世界各地使用者安心無虞，並繼續提供這樣的保護。如今，家庭可以使用我們的 指南 來設定此服務。他們可以選擇想要使用的 DNS 解析程式，僅專注於隱私，或為整個家庭網路攔截安全威脅和成人內容。

儘管此服務可供所有人免費使用，但仍然有許多使用者在沒有採取保護措施的情況下每天在線瀏覽。設定這樣的保護可能會令人望而生畏，並且許多使用者不知道從哪裡開始，以及/或者如何在他們的裝置或家庭網路上設定保護。今天，我們將宣佈一項合作夥伴關係，這將讓使用者能夠更輕鬆地進行設定和配置。

ISP 和網路提供者可以使用 Cloudflare 的不同解析程式服務向客戶提供各種產品。我們現有的合作夥伴已採用這些產品，並將其內建到他們的平台中，作為其已向客戶提供的服務的延伸。這種內建模型不僅有助於輕鬆採用，還能提供一致、全面的最終客戶體驗。每項服務在設計時均考慮了特定的目的，概述如下：

我們的核心隱私解析程式 (1.1.1.1) 專為速度和隱私而設計。此外，可以使用 DNS over HTTPS (DoH) 或 DNS over TLS (DoT) 透過安全通道向我們的公用解析程式傳送 DNS 請求，大大降低發生不必要的間諜或中間人攻擊的幾率。

我們的安全解析程式 (1.1.1.2) 具有 1.1.1.1 的所有好處，此外，還能保護使用者免於造訪包含惡意程式碼、垃圾郵件、殭屍網路命令和控制攻擊或網路釣魚威脅的網站。

我們的家庭解析程式 (1.1.1.3) 不僅提供 1.1.1.2 的所有好處，還可以在直接網站導覽中封鎖不需要的成人內容，以及將公共搜尋引擎鎖定為僅限「安全搜尋」。這可防止任何人無意中搜尋到可能帶來不良結果的內容。

進階安全性與自訂

如果使用者希望獲得比我們的公用 DNS 解析程式更大的靈活性，Cloudflare 還提供一個 Gateway 產品，允許自訂篩選、報告、日誌記錄、分析和排程。這款進階 Gateway 產品包括超過 114 個類別 ，涵蓋社交媒體、線上訊息平台、遊戲、 「安全搜尋」結果 、「家庭和花園」等等。

額外的篩選條件和排程功能可讓使用者進行更細微且基於時間的控制，例如在上學時間或晚餐時間限制社交媒體。

如果您是網際網路服務提供者或設備製造商，並希望為您的客戶提供可輕鬆自訂的選項，這款產品也很有幫助。我們為 Gateway 產品提供了一個多租用戶環境，讓我們的客戶能夠授權其個人訂閱者為其使用者和家庭設定自己的篩選條件。如果您是裝置製造商或 ISP，並希望為您的個別訂閱者提供可自訂的保護，這可能是一個不錯的選擇。

我們對隱私權和安全性的持續承諾

輕鬆的選擇

簡而言之，Cloudflare 是保護個人和家庭的簡單而明確的選擇。這就是為什麼領先的公司都選擇與 Cloudflare 合作來幫助保護客戶及其家人。2020 年，在推出 1.1.1.1 家庭版 後，我們每天為 1.1.1.1 提供超過 2000 億次 DNS 查詢服務。如今，我們每天為 1.1.1.1 提供 1.7 萬億次查詢， 我們的網路覆蓋 330 多座城市，並與超過 12,500 個其他網路互連 。正是這個網路使我們能夠在眨眼間覆蓋全球 95% 的網際網路連線人群（您的客戶），確保他們在瀏覽時獲得閃電般的速度。

除了速度之外，全球 近 20% 的網站 還使用 Cloudflare 作為反向代理。 這使我們能夠深入瞭解最新的網際網路趨勢、威脅和研究 。透過與我們合作，您可以利用我們的優勢——強大的基礎架構、廣泛的資料深入解析和專門的威脅情報團隊，同時專注於您的核心優先事項。Cloudflare 能夠提供全球覆蓋、卓越效能和 內建隱私 ，是最佳的合作夥伴選項。

請和我們一起為所有人提供安全的瀏覽體驗

Cloudflare 成立之初只有一個目標，就是協助建立更好的網際網路，而我們每年的生日週是一種催化劑，推動眾多技術進步，為所有人打造更好的網際網路。