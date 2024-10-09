Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...

Cloudflare 的分散式查詢引擎 R2 SQL 現在支援彙總功能。瞭解我們如何建立分散式的 GROUP BY 執行機制，利用分散-彙總與洗牌策略，直接在您的 R2 Data Catalog 上執行分析。 ...

探索開發人員如何使用 Cloudflare 來擴展 AI 工作負載和精簡自動化，瞭解 Workers Launchpad 群組 #4 的參與者如何進行構建，並查看加入群組 #5 的新創公司 ...

Cloudflare 的新創公司計畫現為在我們的開發人員平台上構建的公司提供高達 250,000 美元的抵免額度。重新推出的計畫使用明確且可預測的抵免額度，以便您可以輕鬆瞭解使用情況如何影響未來定價。 ...

Workers 現在使用全面改造的混合相容層支援更多的 NPM 套件和 Node.js API。 ...