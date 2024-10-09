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Cloudflare 部落格

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無伺服器

歡迎來到 Agents Week

2026-04-12

Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...

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歡迎來到 Agents Week

新創公司計畫改進：利用高達 250,000 美元的抵免額度在 Cloudflare 上構建和發展

2024-09-26

生日週Cloudflare Workers無伺服器開發人員平台開發人員Cloudflare for Startups

Cloudflare 的新創公司計畫現為在我們的開發人員平台上構建的公司提供高達 250,000 美元的抵免額度。重新推出的計畫使用明確且可預測的抵免額度，以便您可以輕鬆瞭解使用情況如何影響未來定價。 ...

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