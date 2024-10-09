歡迎來到 Agents Week
2026-04-12
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...繼續閱讀 »
2026-04-12
Cloudflare 的使命始終是協助建立更美好的網際網路。有時這意味著為現有的網際網路進行建置，有時則意味著為即將問世的網際網路進行預先佈局。 本週，我們正式展開 Agents Week，致力於探索接下來的發展。 ...繼續閱讀 »
2025-04-11
探索開發人員如何使用 Cloudflare 來擴展 AI 工作負載和精簡自動化，瞭解 Workers Launchpad 群組 #4 的參與者如何進行構建，並查看加入群組 #5 的新創公司...
2024-09-26
Cloudflare 的新創公司計畫現為在我們的開發人員平台上構建的公司提供高達 250,000 美元的抵免額度。重新推出的計畫使用明確且可預測的抵免額度，以便您可以輕鬆瞭解使用情況如何影響未來定價。 ...
2024-09-09
Workers 現在使用全面改造的混合相容層支援更多的 NPM 套件和 Node.js API。...
2023年11月14日
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...
2023年5月16日
Smart Placement 會自動將您的工作負載放置在可將延遲降至最低的最佳位置，並加快您的應用程式速度！...
2022年11月17日
Pages 是一個正式的完整堆疊平台，其中的 Pages Functions 現已正式上市。Pages 利用 Workers 的強大功能和可擴展性，並對其進行專門化以使其與 Pages 開發人員體驗相匹配...
2022年11月16日
在本篇部落格文章中，我將介紹如何使用 D1 來為靜態部落格網站新增評論。為此，我們將建構一個新的 D1 資料庫，並建置一個簡單的 JSON API 來建立和擷取評論...
2022年10月20日
在這篇部落格文章中，我們示範了如何在 Cloudflare Workers 上託管和組合多個伺服器端轉譯的微前端，為這些問題提供一個高度可擴展的高效能解決方案...
2022年9月30日
加入我們的公測版，立即開始收集有關使用 Cloudflare Workers 之任何事物的遙測資料...
2021年9月30日
您現在可以使用 Cloudflare 進行無伺服器端對端即時串流。Stream Live 將視訊攝取、編碼、錄影和播放器等功能融匯在一款產品中。...
2021年9月13日
今天， Workers 速度比三年前提高了 30%（P90）。而且其速度比 Lambda@Edge 快 210%，比 Lambda 快 298%。...