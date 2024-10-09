Code Mode：用 1000 個詞元為智慧體開放整個 API
2026-02-20
Cloudflare API 有超過 2500 個端點。如果將每一個端點都公開為一個 MCP 工具，將會消耗超過 200 萬個詞元。透過 Code Mode，我們將所有功能濃縮成兩個工具，只需大約 1000 個詞元的上下文。...繼續閱讀 »
2026-02-20
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2024-09-27
在 Cloudflare，我們相信開放原始碼的力量。我們推出擴展的開放原始碼計畫——Alexandria 專案，協助開放原始碼專案擁有一個永續發展且可擴展的未來，並為它們提供蓬勃發展所需的工具和保護。...
2024-05-22
AI Gateway 是一個 AI 操作平台，可為您的 AI 應用程式提供速度、可靠性和可觀察性。只需一行程式碼，您就可以解鎖強大的功能，包括限速、自訂快取、即時記錄和跨多個提供者的聚合分析...
2024-02-06
現在，Workers AI 變得更大更好，擁有 8 個新模型和改進的模型效能...
2022年8月03日
我想向您展示，如果您正在管理網站或建置第三方工具，受管理元件對您有何幫助...