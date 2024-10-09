聚焦 Zero Trust：我們最快，證據在此

2023-06-21

Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64% ...