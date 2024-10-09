15 年來協助建立更好的網際網路：2025 年生日週回顧
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-29
Rust 支援的核心系統、後量子升級、面向學生的開發人員存取、PlanetScale 整合、開放原始碼合作關係，以及我們有史以來最大規模的實習生計畫——2026 年會招募 1111 名實習生。...繼續閱讀 »
2025-09-26
Cloudflare 正利用其龐大的流量資料，透過分析每個獨立網路的特性並優化我們的壅塞控制系統，從而實現前所未有的回應速度。 ...
2024-09-30
回顧 2024 年生日週期間發佈的所有重要公告。...
2023-09-25
隆重推出 Cloudflare Fonts。透過從自己的原始伺服器載入字型，使用 Google Fonts 增強網站的隱私權和效能。改進使用者隱私權，增強網站效能，並簡化過程。無需變更程式碼，只需在儀表板中啟用 Cloudflare Fonts 即可...
2023-06-21
Cloudflare 在 42% 的測試情境中是最快速的安全 Web 閘道，在所有提供者當中占比最高。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%、比 Netskope 快 56%、在 ZTNA 方面比 Palo Alto 快 10%，且在遠端瀏覽器隔離情境方面比 Zscaler 快 64%...
2023年4月18日
網際網路連線的速度更多的是關於減少現實世界的延遲，而不是增加未充分利用的頻寬...
2023年1月09日
Cloudflare 在提供 Zero Trust 體驗方面比 Zscaler 快了 38-55%。我們來談談為什麼會如此，以及我們如何發現的...