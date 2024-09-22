Cloudflare 2024 年度創始人來信

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本週 Cloudflare 將慶祝我們成立十四週年。我們把它當作我們的生日。按照我們一週年以來的傳統，我們每年都會利用生日週推出新產品，我們將這些產品視為回饋網際網路的禮物。在過去的五年裡，我們也藉此機會撰寫年度創辦人來信，反思我們的業務和網際網路狀態。今年也不例外。

不過，您可能已經註意到，去年我們的公共創新週數實際上比往年要少。這是因為將近一年前發生的幾起事件，讓我們專注於改進內部系統，而不是發佈新功能。我們的團隊在過去一年中專注於將安全性、復原能力和可靠性作為首要任務，這讓我們感到無比自豪。如今，Cloudflare 的基礎平台以及在其上執行的產品比以往任何時候都要強大得多。

隨著這項工作基本上完成，我們的平台也處於有史以來最強大的狀態，我們計劃恢復以往的新產品發佈節奏。今年生日週，您會看到我們推出只有我們的全球連通雲才能實現的多項效能改進，將我們所有客戶的網站速度提高了驚人的 45%（自動且免費）；推出新功能，讓我們的開發人員平台更快、更易於使用；填補 Web 最後的加密漏洞；加速全球 AI 推斷速度；為新創公司和開放原始碼社群提供新的支援水平，等等。

這無疑是我們一年中最喜歡的一週，因為我們可以藉此機會回饋網際網路並實現我們的使命。

網際網路未來面臨的挑戰

Cloudflare 平台今天的穩健性與網際網路在過去一年中變得更加脆弱的情況形成了鮮明的對比。當我們首次闡明我們的使命是協助構建更好的網際網路時，我們認為「更好」意味著更快、更可靠、更安全、更私密和更高效的網際網路。但在今天，這似乎是更基本的東西。

過去一年的特點是，全球範圍內網際網路關停和網際網路存取限制變得常態化。曾經專由獨裁政權使用的策略甚至已經蔓延到西方民主國家，這些國家的法院和立法機構已經敢於限制基本的通訊協定，以控制他們所認為的危害。

我們看到以下情況急劇增加：有限管轄權的法院下令在 DNS 層面全球封鎖他們認為有問題的網站；一些國家以防止標準化考試作弊的名義，關閉大部分公民的網際網路存取（然而富裕和政治關係密切的社區仍然可以上網）；網際網路服務提供者 (ISP) 提議立法對內容創作者徵收新稅款；而在一些曾宣稱「更多網際網路總比更少好」的國家，一些服務被全面禁用。

令人遺憾的是，這是網際網路歷史上的黑暗時期。

AI 對原創內容創作的威脅

與此同時，Web 的商業模式正在受到侵蝕。Web 的上一個時代——搜尋時代——的交換條件是，人們讓 Google 這樣的公司從他們的網站上抓取資料，以換取這些公司向其傳送流量。在這種模式中，內容創作者可以透過廣告、銷售產品從該流量中獲得價值，或者只是因為知道有人足夠在乎其建立的內容並花時間瀏覽而獲得自我提升。

在我們正在進入的 AI 時代，同樣的交換條件已不再適用，因為我們無需造訪權威來源，就能獲得問題的答案。而且，如果內容創作者不能再從他們的創作中獲得價值，那麼他們產生的內容將不可避免地減少，而我們所有人，包括需要原創內容來訓練其模型的 AI 公司，都會成為輸家。

承擔起責任

網際網路依然是一個奇蹟，但不再讓人感覺是必然。它正遭受來自不法分子的攻擊，並開始因善意的忽視而變得腐爛。而且，由於最大的科技公司被自己的監管挑戰分散了注意力，它發現自己沒有一個明確的擁護者。我們的團隊為承擔起這個責任而感到自豪。Cloudflare 相信網際網路，並將為它而奮鬥。

這就是為什麼我們正在投資我們的公共政策團隊，以教育立法者和法官如何在不破壞基礎通訊協定的情況下，最大程度地控制網際網路的一些有限領域所造成的危害。為什麼我們認為提供這麼多免費的服務很重要。這也是為什麼，這個生日週我們將宣佈推出一些新方法，讓渴望原創內容的 AI 系統能以公平的方式讓內容創作者獲得補償。如果沒有新的範式，我們擔心讓網際網路蓬勃發展的激勵機制將會萎縮，它的奇蹟也將隨之消失。

使命很重要。我們的使命是協助建立更好的網際網路。在發出聘用通知之前，我們或我們的高階主管之一仍然會與每位求職者交談，以確保傳達我們使命的重要性。我們最常被問到的問題之一是，我們打算如何保護 Cloudflare 的文化？我們的答案總是一樣的：目標不是如何保護我們的文化，而是如何改善我們的文化。對網際網路也是如此。我們不能只想著保護過去，而是需要想出新的方法來改善它。

這就需要擁護者站出來，設想一個更好的網際網路。您已經很久沒有閱讀過有關網際網路的正面故事了，儘管它仍然是一個奇蹟。讓我們感到自豪的是，我們擁有團隊、平台和責任，不僅要保護這個奇跡，更要改進這個奇蹟。這是我們的使命，也是我們在 Cloudflare 所做一切工作的動力。在即將到來的一週裡，這一點將得到淋漓盡致的體現。如果您也被我們的使命所激勵，歡迎申請加入我們的團隊。

我們將在這個生日週推出一系列新產品，以推動我們的使命向前發展，敬請期待。感謝我們遍佈全球的團隊所做的一切。Cloudflare 因我們所完成的工作而變得更強大，而網際網路也將因 Cloudflare 而更加強大。