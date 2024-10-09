Will Allen

隆重推出 Markdown for Agents
2026-02-12
線上內容發現方式正在轉變，從傳統的搜尋引擎，轉向需要從為人類打造的網路中獲取結構化資料的 AI 智慧體。現在是時候不僅考慮人類訪客，更要開始將智慧體視為一類公民。Markdown for Agents 會自動將從我們網路請求的任何 HTML 頁面轉換為 markdown 格式。...
2026-02-12
線上內容發現方式正在轉變，從傳統的搜尋引擎，轉向需要從為人類打造的網路中獲取結構化資料的 AI 智慧體。現在是時候不僅考慮人類訪客，更要開始將智慧體視為一類公民。Markdown for Agents 會自動將從我們網路請求的任何 HTML 頁面轉換為 markdown 格式。...
2025-09-23
Cloudflare 正在與 Coinbase 合作成立 x402 Foundation，並為 Agents SDK 和 MCP 伺服器新增 x402 支援。 ...
2025-04-09
宣佈推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，這是一套完整的工具組，可幫助開發人員在數天內交付即時音訊和視訊應用程式，並提供適用於 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 的 SDK。...
2025-02-03
媒體和新聞公司現在可以使用 Cloudflare Images 建立支援內容憑證的端對端工作流程。 ...
2024-12-10
今天，AI 稽核儀表板進行了升級：您現在可以快速查看哪些 AI 服務遵守您的 robots.txt 原則，然後對不遵守的 AI 服務自動強制執行這些原則。 ...