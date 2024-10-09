Will Allen

隆重推出 Markdown for Agents

2026-02-12

線上內容發現方式正在轉變，從傳統的搜尋引擎，轉向需要從為人類打造的網路中獲取結構化資料的 AI 智慧體。現在是時候不僅考慮人類訪客，更要開始將智慧體視為一類公民。Markdown for Agents 會自動將從我們網路請求的任何 HTML 頁面轉換為 markdown 格式。 ...