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Cloudflare 部落格

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Cloudflare 不使用 CAPTCHA；所有人皆可免費使用 Turnstile

2023/09/29

Birthday Week (TW)Product News (TW)Turnstile (TW)CAPTCHA (TW)Speed & Reliability (TW)Security (TW)Bots (TW)繁體中文

現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...

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2022年9月29日 下午1:00

Cloudflare 如何使用 FIDO2 和 Zero Trust 實作硬件秘鑰來防止網路釣魚

採用防網路釣魚攻擊第二因素（如符合 FIDO2 的 YubiKey）是防止網路釣魚攻擊的首選方式。自 2021 年 2 月，Cloudflare 才開始使用防網路釣魚攻擊第二因素，而這些因素就是我們為了實現目標所採取的措施 ...

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