Birthday Week (TW)

Encrypted Client Hello — 隱私權的最後一塊拼圖
2023/09/29
今天，我們很高興地宣佈推出一個產品，來幫助改進網際網路上所有人的隱私權。Encrypted Client Hello 是一項新標準，可防止網路窺探使用者造訪的網站，現已在所有 Cloudflare 方案中可用...
Cloudflare 不使用 CAPTCHA；所有人皆可免費使用 Turnstile
2023/09/29
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...
使用 Cloudflare 電子郵件追溯掃描查看 Office 365 中潛伏的威脅
2023/09/29
我們現在宣佈推出一項功能，Cloudflare 客戶可以掃描其 Office 365 收件匣中的舊郵件來查找威脅。此 Retro Scan 可讓您回顧 7 天，看看您目前的電子郵件安全工具錯過了哪些威脅...
D1：推出公測版
2023/09/28
D1 現已推出公測版，其主題為「擴展」：憑藉更高的每個資料庫儲存限制以及建立更多資料庫的能力，我們正在釋放開發人員在 D1 上構建生產規模應用程式的能力...
更多貼文
2023年9月27日 下午1:00
Cloudflare 2023 年度創始人來信
Cloudflare 正式進入了青少年時期。我們成立於 2010 年 9 月 27 日。今天，我們將慶祝我們的第 13 個生日...
- 作者：
2023年9月26日 下午1:00
離線：Cloudflare Radar 如何偵測網際網路服務中斷
Cloudflare Radar 將發佈有關國家/地區和自發系統 (AS) 的異常流量事件。這些事件與上面提到的事件相同，它們觸發了我們用於驗證和確認中斷的內部工作流程...
- 作者：
2023年9月26日 下午1:00
Cloudflare Radar 的流量異常和通知
現在，Cloudflare Radar 會在偵測到國家/地區和 ASN 流量異常時在服務中斷中心顯示它們，並透過 API 發佈異常資訊。我們還發佈了 Radar 通知，讓使用者能夠訂閱有關流量異常的通知...
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2023年9月26日 下午1:00
Sippy 會幫助您在將資料從 S3 逐步遷移到 R2 的同時，避免輸出費用
使用 Sippy，根據要求逐步將資料從 S3 遷移到 R2，並避免遷移特定的輸出費用...
- 作者：
2023年9月25日 下午1:00
Cloudflare Fonts：增強網站字型隱私權和速度
隆重推出 Cloudflare Fonts。透過從自己的原始伺服器載入字型，使用 Google Fonts 增強網站的隱私權和效能。改進使用者隱私權，增強網站效能，並簡化過程。無需變更程式碼，只需在儀表板中啟用 Cloudflare Fonts 即可...
- 作者：
2023年9月25日 下午1:00
宣佈推出 Cloudflare 事件警示
現在，客戶可以訂閱 Cloudflare 事件警示，並根據受影響的產品和影響程度選擇何時收到通知...
- 作者：
2022年10月03日 下午1:00
自動化（安全）傳輸：減輕原點連線安全性的負擔
今天，我們很高興地宣佈，不久我們將提供一款零設定選項來確保 Cloudflare 上的網路安全。如果我們發現可以自動升級 Cloudflare 與使用者原始伺服器之間的安全連線，我們就會這麼去做...
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2022年9月30日 下午1:00
別啟動您自己的高基數分析，請使用 Workers Analytics Engine
加入我們的公測版，立即開始收集有關使用 Cloudflare Workers 之任何事物的遙測資料...
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2022年9月29日 下午1:00
Cloudflare 如何使用 FIDO2 和 Zero Trust 實作硬件秘鑰來防止網路釣魚
採用防網路釣魚攻擊第二因素（如符合 FIDO2 的 YubiKey）是防止網路釣魚攻擊的首選方式。自 2021 年 2 月，Cloudflare 才開始使用防網路釣魚攻擊第二因素，而這些因素就是我們為了實現目標所採取的措施 ...
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2021年10月01日 下午12:59
啟動 Cloudflare 分散式 Web 閘道封測：為所有人解鎖 Web3 元宇宙和去中心化金融
網際網路在最近五年發生了巨大變化，這已是老生常談。分散式帳本、非同質化代幣 (NFT) 和跨平台元宇宙 (metaverses) 等新技術已風行一時。除非您經常與香港、舊金山和倫敦的 Web3 社群交流，...
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