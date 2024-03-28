Birthday Week (TW)

今天，我們很高興地宣佈推出一個產品，來幫助改進網際網路上所有人的隱私權。Encrypted Client Hello 是一項新標準，可防止網路窺探使用者造訪的網站，現已在所有 Cloudflare 方案中可用 ...

現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用 ...

我們現在宣佈推出一項功能，Cloudflare 客戶可以掃描其 Office 365 收件匣中的舊郵件來查找威脅。此 Retro Scan 可讓您回顧 7 天，看看您目前的電子郵件安全工具錯過了哪些威脅 ...

D1 現已推出公測版，其主題為「擴展」：憑藉更高的每個資料庫儲存限制以及建立更多資料庫的能力，我們正在釋放開發人員在 D1 上構建生產規模應用程式的能力 ...