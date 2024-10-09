Suleman Ahmad

自动保护：我们如何为 600 万个域名默认升级安全防护，备战量子计算时代
2025-09-24
在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。...
隆重推出 Speed Brain：将网页加载速度提高 45%
2024-09-25
我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。...
使用 ORIGIN Frames 实现连接合并：减少 DNS 查询，减少连接数
2023-09-04
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...
自动（安全）传输：消除源站连接安全问题
2022-10-03
今天，我们激动万分，宣布很快将为 Cloudflare 安全提供零配置选项。只要发现可以自动升级 Cloudflare 与用户源站之间的安全连接，我们就会这样做...