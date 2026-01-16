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Astro Technology Company 将加入 Cloudflare，前者是 Astro Web 框架的创建者。

Astro 是用于构建快速、内容驱动型网站的 Web 框架。在过去的几年里，我们已经看到了非常多不同类型的开发人员和公司使用 Astro Web 框架进行构建。其中包括保时捷 (Porsche) 和宜家 (IKEA) 等知名品牌，以及 Opencode 和 OpenAI 等快速发展的 AI 公司。基于 Cloudflare 解决方案构建的平台，例如 Webflow Cloud 和 Wix Vibe ，也已选择 Astro 为其客户构建网站并部署到自有平台提供支持。Cloudflare 也使用 Astro 框架来创建 开发人员文档 、 网站 、 登陆页 、 博客 等。几乎所有互联网内容的创建都在利用 Astro 框架。

通过与 Astro 团队强强联手，我们会加倍努力，将 Astro Web 框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。Astro 的最佳版本（也就是 Astro 6 ）即将发布，将带来由 Vite 提供支持的重新设计后的开发服务器。Astro 6 的首个公开测试版 现已发布 ，正式版 (GA) 将在未来几周内推出。

我们很高兴能分享这则消息，并且更期待这对使用 Astro 框架进行构建的开发人员的非凡意义。如果您还没有尝试过 Astro，不妨试一试并运行 npm create astro@latest 命令。

这对 Astro 意味着什么？

Astro 将继续保持开源，采用 MIT 许可证，接受用户贡献，并且拥有公开的路线图和开放的治理机制。Astro Technology Company 的所有全职员工现在都是 Cloudflare 员工，并将继续参与 Astro 的开发工作。我们致力于 Astro 的长期成功，也渴望继续完善这个框架。

如果没有非常强大的开源贡献者社区，Astro 不会取得如今的成就。Cloudflare 还致力于通过 Astro 生态系统基金 ，以及与包括 Webflow、Netlify、Wix、Sentry、Stainless 等在内的众多行业合作伙伴一起，继续支持开源贡献。

从一开始，Astro 就看好 Web 框架和可移植性：Astro 设计为跨云和跨平台运行。这一点不会改变。您可以将 Astro 框架部署到任何平台或云，我们致力于为世界各地的 Astro 开发人员提供支持。

市面上有很多 Web 框架，为什么开发人员会选择 Astro 呢？

Astro 一直呈现出快速发展的势头：

为什么？因为许多 Web 框架层出不穷，试图面面俱到但最终都销声匿迹，其目标是既满足内容驱动型网站的需求，又满足 Web 应用的需求。

Astro 框架脱颖而出的关键在于：Astro 没有试图为所有用例提供服务，而是始终坚守 五项设计原则 。Astro 是…

内容驱动： Astro 框架的设计宗旨是展示网页内容。

服务器优先： 在服务器端渲染 HTML 时，网站运行速度更快。

默认快速： 使用 Astro 框架构建的网站不可能运行缓慢。

易于使用： 用户无需成为专家，也可以使用 Astro 框架来构建内容。

以开发人员为中心：开发人员拥有成功所需的资源。

Astro 的 岛屿架构 是这一切得以实现的核心。每个页面的大部分内容都可能是快速、静态的 HTML，默认情况下，构建起来既快速又简单，并且围绕内容渲染而设计。用户可以根据需要，使用任何客户端用户界面框架将页面的特定部分渲染成客户端岛屿。甚至也可以在同一页面上混合和匹配多个框架，无论是 React.js、Vue、Svelte、Solid 或其他任何框架。

重拾构建网站的乐趣

Astro 与 Cloudflare 的交谈越多，我们就越发意识到彼此的共同点。Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，其中一部分正是帮助构建更快速的互联网。几乎所有团队成员都是在构建网站的过程中成长起来，我们希望构建的世界是所有人都享受在互联网上创建内容的乐趣，任何人都可以将自己的内容发布到真正属于自己的网站上。

当 Astro 于 2021 年首次 推出 时，构建出色的网站变得异常艰难，感觉就像是在与各种构建工具和框架作斗争。随着编码智能体和强大的大语言模型 (LLM) 的出现，如今这话听起来或许有些不可思议；但在 2021 年，如果不是 JavaScript 构建工具领域的专家，想要构建一个优秀且快速的网站确实非常困难。由于 Astro 以及更广泛的前端生态系统的发展，情况得到了显著改善，以至于我们如今几乎认为这是理所当然的事情。

过去五年来，Astro 团队一直致力于简化 Web 开发。随着大语言模型 (LLM)，然后是氛围编码，以及当前真正的编码智能体的出现，任何人都能进行构建，因为 Astro 框架提供易于使用、默认快速的基础。我们都已经看到，在结构良好的代码库中基于正确的基础架构进行构建，智能体能的性能和速度会得到显著提升。越来越多的构建者和平台都选择 Astro 框架作为基础。

这一点在 Cloudflare 与 Astro 共同服务的平台中体现得尤为明显，这些平台利用 Cloudflare for Platforms ，以富有创意的方式将 Cloudflare 扩展到支持其客户，并选择 Astro 作为其客户构建内容的框架。

客户部署到 Webflow Cloud 后，Astro 网站即可正常运行并部署到 Cloudflare 网络。客户使用 Wix Vibe 创建一个新项目后，后台会创建一个在 Cloudflare 上运行的 Astro 网站。客户使用 Stainless 生成开发人员文档网站后，会生成一个在 Cloudflare 上运行的 Astro 项目，该项目由 Starlight 提供支持，这是一个基于 Astro 构建的框架。

这些平台各自面向不同的受众群体。但除了都使用 Cloudflare 和 Astro 之外，它们的共同点是让在互联网上创建和发布内容变得有趣。在当今人人皆可成为构建者和内容创作者的世界，我们认为还有更多平台值得构建，以及更多用户值得触达。

Astro 6 是全新的本地开发服务器，由 Vite 提供支持

Astro 6 即将推出，首个公开测试版 现已发布 。如果希望成为首批尝试的用户之一，请运行：

npm create astro@latest -- --ref next

或者，如需升级现有的 Astro 应用，请运行：

npx @astrojs/upgrade beta

Astro 6 将带来基于 Vite Environments API 构建的一款全新的开发服务器，它使用与部署环境相同的运行时在本地运行用户代码。也就是说，当用户使用 Cloudflare Vite 插件 运行 astro dev 时，代码将在 workerd （开源 Cloudflare Workers 运行时）中运行，而且可以使用 Durable Objects 、 D1 、 KV 、 Agents 等 。这并非 Cloudflare 独有的功能：任何使用 Vite Environments API 插件的 JavaScript 运行时环境都会受益于这项新支持，确保本地开发环境与生产环境使用相同的运行时 API。

Astro 中的 实时内容采集 功能在 Astro 6 中也保持稳定，并且已完成测试。这些内容集合功能让用户可以实时更新数据，无需重建网站。这使得引入经常变更的内容（例如店铺中的当前库存信息）变得轻而易举，同时仍然能够受益于 Astro 现有 内容采集 支持所提供的内置验证和缓存功能。

Astro 6 还有更多新增功能，包括 Astro 最受欢迎（得到最多点赞）的功能请求：对内容安全策略 (CSP) 的一流支持，以及更简洁的 API、 Zod 4 升级等。

加大与 Astro 团队的合作力度

我们很高兴欢迎 Astro 团队加入 Cloudflare。我们期待能够继续开发、继续交付，并不断努力将 Astro 框架打造成构建内容驱动型网站的卓越代表。我们已经在思考 V6 之后的版本，并且乐于倾听用户反馈。