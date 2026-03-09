主动防御：推出有状态的 API 漏洞扫描器

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一直以来，安全是一场攻防博弈。需要筑起高墙、设置关卡和编写规则，以阻止看似可疑的流量。多年来，Cloudflare 一直是这个领域的领军企业：我们的 应用安全平台 旨在发现攻击，在恶意请求到达源站之前就将其拦截。但对于 API 安全 而言，仅仅依靠防御是不够的。

这就是我们今天推出 Cloudflare Web and API Vulnerability Scanner 测试版的原因。

首先，我们来看看 OWASP API Top 10 中最普遍、最难发现的威胁： 失效的对象级授权 (BOLA)。我们将逐步添加更多漏洞扫描类型，包括 API 和 Web 应用威胁。

当今最危险的 API 漏洞，并不是 WAF 可以轻松识别的通用注入攻击或格式错误的请求。它们都是逻辑缺陷：完全符合协议和应用规范的有效 HTTP 请求，但却违背了业务逻辑。

要发现这些漏洞，就不能只是被动地等待攻击发生。必须积极主动地寻找它们。

我们将首先向 API Shield 客户提供 Web and API Vulnerability Scanner。请继续阅读，了解我们为什么关注首个版本的 API 安全扫描功能。

为什么单纯的防御型安全措施未能达到预期的结果

在 Web 应用程序领域，漏洞通常看起来像是语法错误。 SQL 注入 攻击尝试看起来像是将代码插入到应该放置数据的位置。 跨站脚本 (XSS) 攻击看起来像是表单字段中的脚本标记。这些漏洞都有具体特征。

API 漏洞则不同。举例来说，假设有一个外卖移动应用，它仅与后端 API 通信。我们以订单端点为例：

端点定义： /api/v1/orders

方法 资源路径 描述 GET /api/v1/orders/{order_id} 检查状态。返回特定订单的跟踪状态（例如，“厨房正在备餐”）。 PATCH /api/v1/orders/{order_id} 更新订单。允许用户修改取货地点或添加配送说明。

在类似 BOLA 的授权失效攻击中，用户 A（攻击者）请求更新属于用户 B（受害者）的已付款订单的送货地址。攻击者只需在 PATCH 请求中插入用户 B 的 {order_id} 即可。

以下是该请求的示例，其中“8821”是用户 B 的订单 ID。请注意，用户 A 已使用其有效令牌进行了完全身份验证：

PATCH /api/v1/orders/8821 HTTP/1.1 Host: api.example.com Authorization: Bearer <User_A_Valid_Token> Content-Type: application/json { "delivery_address": "123 Attacker Way, Apt 4", "instructions": "Leave at front door, ring bell" }

请求头有效。身份验证令牌有效。模式正确。对于标准的 WAF 来说，这个请求看起来完美无缺。如果由真人手动发送攻击请求，即使是 Bot Management 也可能被欺骗。

用户 A 现在将收到用户 B 的外卖！漏洞存在的原因在于 API 端点未能验证用户 A 是否拥有查看或更新用户 B 数据的权限。这是逻辑错误，而不是语法错误。要解决这个问题，API 开发人员可以实施一个简单的检查： if (order.userID != user.ID) throw Unauthorized;

可以通过主动发送 API 测试流量或被动监听现有 API 流量来检测此类漏洞。通过被动扫描发现这些漏洞，需要一定的上下文。去年， 我们推出了适用于 API Shield 的 BOLA 漏洞检测 。此项检测功能通过被动扫描客户流量中的使用异常情况，自动发现这些漏洞。若要成功进行这种扫描，则需要了解什么是“有效”的 API 调用，可变参数是什么，典型用户的行为模式，以及这些参数受到操纵时的 API 行为。

然而，即使能够使用 API Shield 的 BOLA 漏洞检测功能，安全团队也可能因某些原因无法获得这些上下文。开发环境可能需要测试，但缺乏用户流量。生产环境可能（幸运的是）没有攻击流量，但仍然需要进行分析，等等。在这些情况下，为了更主动地进行安全防护，团队可以采用动态应用程序安全测试 (DAST)。通过创建专门用于安全测试的全新流量配置文件，DAST 工具可以随时在任何环境中查找漏洞。

遗憾的是，传统 DAST 工具的准入门槛很高。它们通常难以配置；需要手动上传和维护 Swagger/OpenAPI 文件；与现代复杂的登录流相比，难以正确地进行身份验证；以及可能根本没有特定于 API 的安全测试（例如 BOLA)。

Cloudflare API 的扫描优势

在上面的外卖订单示例中，我们假设攻击者可以找到有效的订单进行修改。虽然攻击者通常可以通过各种途径在生产环境中实时收集此类情报，但在安全测试实践中，必须先创建自己的对象，然后才能测试 API 的授权控制。对于典型的 DAST 扫描来说，这可能是一个问题，因为许多扫描器会单独处理每个请求。这种方法无法将不同请求按照必要的逻辑模式链接在一起，从而无法发现失效的授权漏洞。传统 DAST 扫描器也可能孤立存在于安全工具和编排环境中，导致其扫描结果无法共享或在上下文中查看。

Cloudflare 的漏洞扫描之所以不同，主要有几个原因。

首先， Security Insights 会并列显示新扫描的结果与现有的 Cloudflare 安全性发现，以便提供更多上下文信息。可以在一个地方集中查看所有安全态势管理信息。

其次，我们已经了解您的 API 的输入和输出。如果您是 API Shield 客户，就意味着 Cloudflare 已经了解您的 API。我们的 API 发现 和 模式学习 功能会被动地记录您的端点并学习其流量模式。虽然您需要手动上传 OpenAPI 规范才能开始使用我们的初始版本，但在未来的版本中，您无需上传 OpenAPI 规范即可快速开始。

第三，因为我们位于网络边缘，所以我们可以将被动流量检测信息转化为主动情报。通过向漏洞扫描器发送新的 HTTP 请求，可以轻松验证 BOLA 漏洞检测风险（通过流量检查发现）。

最后，我们构建了一个全新的、有状态的 DAST 平台，下文将详细介绍。大多数扫描器需要花费数小时进行设置，才能“教会”工具如何与 API 通信。利用 Cloudflare 平台，您可以有效跳过这个步骤，快速开始。您提供 API 凭证，我们使用您的 API 架构自动制定扫描计划。

制定自动扫描计划

API 通常使用 OpenAPI 模式 进行记录。这些模式定义了主机、方法和路径（通常称为“端点”），以及传入请求和响应的预期参数。为了自动制定扫描计划，我们必须首先理解适用于待扫描 API 的相关规范。

Cloudflare 扫描器的工作方式是从 OpenAPI 文档构建 API 调用图，然后使用攻击者和所有者上下文遍历该 API 调用图。所有者创建资源，攻击者随后尝试访问这些资源。攻击者使用自己的一组有效凭证进行完全身份验证。如果攻击者成功读取、修改或删除非所有者资源，则表明存在授权漏洞。

例如，结合上述 ID 为 8821 的外卖订单。为了使服务器端资源存在，它需要最初由所有者创建，很可能是通过一个没有或只有极少依赖项（之前必要的调用和结果数据）的初始 POST 请求来实现。将 API 建模为调用图，这样的端点就构成了一个节点，其传入边缘（依赖项）很少或没有。任何后续请求，例如上述攻击者的 PATCH 请求，依赖于初始请求 (POST) 的数据（数据为 order_id ）。如果缺少任何数据， PATCH 请求将无法继续执行。

图中紫色箭头所示是 API 图中的节点，通过 POST /api/v1/orders/{order_id}/note/{note_id} 端点向订单添加备注时需要访问这些节点。重要的是，图中所示的任何步骤或逻辑在 OpenAPI 规范中都未提供！必须通过其他方式进行逻辑推理，这正是 Cloudflare 漏洞扫描器将自动执行的操作。

为了可靠地自动规划对各种 API 扫描，我们必须从头开始准确地建模这些端点关系。但这会带来两个问题：API 规范的数据质量得不到保证，即使功能完整的模式也可能存在命名歧义。考虑上述 API 的简化版 OpenAPI 规范，它可能如下所示

openapi: 3.0.0 info: title: Order API version: 1.0.0 paths: /api/v1/orders: post: summary: Create an order requestBody: required: true content: application/json: schema: type: object properties: product: type: string count: type: integer required: - product - count responses: '201': description: Item created successfully content: application/json: schema: type: object properties: result: type: object properties: id: type: integer created_at: type: integer errors: type: array items: type: string /api/v1/orders/{order_id}: patch: summary: Modify an order by ID parameters: - name: order_id in: path

我们可以看到 POST 端点返回以下响应：

{ "result": { "id": 8821, "created_at": 1741476777 }, "errors": [] }

对于真人观察者而言，很快就能看出 $.result.id 就是 PATCH 端点要注入到 order_id 的值。 id 属性也可能被称为 orderId、value 或其他名称，并且可以任意嵌套。OpenAPI 文档中这些细微的不一致之处，对于启发式推理方法来说难以处理。

Cloudflare 扫描器使用我们自有的 Workers AI 平台来解决这种模糊的问题空间。诸如 OpenAI 的开放权重模型 gpt-oss-120b 之类的模型功能强大，可以可靠地匹配数据依赖关系，并在必要时生成逼真的虚假数据，从而有效地填补 OpenAPI 规范中的空白。该模型利用 结构化输出 ，生成 API 调用图表示（供 Cloudflare 扫描器遍历），并相应地注入攻击者与所有者的凭证。

这种方法利用人工智能，解决了需要人类智能来推断 OpenAPI 架构中的授权与数据关系。结构化输出在 gpt-oss 自然语言世界与机器可执行指令之间架起桥梁。除了 Workers AI 解决规划问题之外，在 Workers AI 上进行自托管意味着我们的系统可以自动受益于 Cloudflare 高可用的全球分布式架构。

基于成熟可靠的基础架构

构建让客户信任且愿意使用其 API 凭证的漏洞扫描器，需要成熟、可靠的基础设施。我们没有浪费时间做无用功。相反，我们集成了经过验证且已在 Cloudflare 内部部署的服务，用于扫描器平台的两个关键组件：扫描器的控制平面，以及扫描器的密钥存储。

扫描器的控制平面与 Temporal 集成，用于编排扫描，Cloudflare 的其他内部服务已依赖于此。Temporal 的持久执行框架可以有效管理每次扫描中执行的、复杂的众多测试计划。

整个后端均使用 Rust 编写，Rust 是 Cloudflare 基础设施服务中广泛采用的语言。这让我们能够重用内部库并在团队之间共享架构模式。这也使扫描器有可能在未来与其他 Cloudflare 系统（例如 FL2 或测试框架 Flamingo ）集成，从而更紧密地协调扫描与处理边缘请求或测试基础设施等任务。

通过 HashiCorp 的 Vault Transit Secret Engine 实现凭证安全

扫描失效的身份验证和授权漏洞，需要处理 API 用户凭证。Cloudflare 非常重视这份责任。

我们使用 HashiCorp 的 Vault Transit Secret Engine (TSE) 提供加密即服务，确保我们的公共 API 层对未加密的客户凭证的访问权限极低。凭证提交后，立即由 TSE 进行加密（TSE 负责加密但不存储密文），随后将其存储在 Cloudflare 基础设施上。

Cloudflare API 无权解密此数据。相反，解密仅在最后阶段进行，即：测试计划向客户的基础设施发出请求时。只有执行测试的 Worker 才有权请求解密，我们使用 Rust 内部的严格类型化机制和额外的安全保障措施来强化这一限制，从而强制对解密方法实施最小化访问。

我们还通过定期轮换和使用 TSE 进行重新封装，进一步保护客户凭证，从而降低风险。这个过程意味着我们只能与新的密文交互，且原始密钥始终无法查看。

我们从今天开始推出面向所有 API Shield 客户的 BOLA 漏洞扫描公测版，并且正在开发的未来版本将会增加 API 威胁扫描功能。通过 Cloudflare API，以编程方式触发扫描、管理配置和检索结果，从而将其直接集成到 CI/CD 管道 或安全仪表板。对于 API Shield 客户：请查看 开发人员文档 ，立即开始扫描端点，发现是否存在 BOLA 漏洞。

我们首先关注 BOLA 漏洞，因为此类漏洞是最难解决的 API 漏洞，也是客户面临的最高风险。不过，这款扫描引擎的设计初衷是可扩展的。