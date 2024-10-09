Cloudflare One 与 Zscaler Zero Trust Exchange ：谁的功能最完备？答案可能出乎您的意料
2022-06-24
与 Zscaler 的 Trust Exchange 相比，Cloudflare One 表现如何。欢迎阅读本文，了解详情...继续阅读 »
2022-06-24
与 Zscaler 的 Trust Exchange 相比，Cloudflare One 表现如何。欢迎阅读本文，了解详情...继续阅读 »
2022-06-24
Cloudflare 安全团队如何实施 Zero Trust 控制...
2022-06-24
使用 Cloudflare Zero Trust 和 Kubernetes，无需 SOCKS 代理即可启用 kubectl...
2022-06-24
本博客从 Cloudflare 的角度阐述了远程浏览器隔离如何帮助组织摆脱目前由虚拟桌面基础设施 (VDI) 保护的内部 Web 应用程序用例...
2022-06-24
今天我们隆重推出新功能：管理员可以将 Zero Trust 检查策略应用于 HTTP/3 流量...
2022年6月24日
使用 Cloudflare 的安全 Web 网关和 API 驱动的云访问安全代理（CASB），发现和修复影子 IT...
2022年6月23日
Cloudflare 今天宣布 Cloudflare One 平台的更多改进功能，从传统架构过渡到未来的 Zero Trust 网络将比以往任何时候都更加容易...
2022年6月23日
Cloudflare Gateway 的客户现可使用专用出口 IP，并且很快就可以通过出口策略控制这些 IP 的应用方式...
2022年6月23日
隆重推出 Cloudflare One 合作伙伴计划。该计划建立在我们的 Zero Trust、网络即服务和云电子邮件安全产品的基础之上。该计划帮助渠道合作伙伴兑现 Zero Trust 的承诺，同时以切实的方式实现这一重要架构的货币化...
2022年6月22日
将关键应用从传统 VPN 转移到云原生 ZTNA 解决方案（如 Cloudflare Access），这是采用 Zero Trust 的良好开端，为企业提供可行、有意义的升级...
2022年6月22日
轻松了解谁在访问私有网络中的什么内容。隆重推出 Private Network Discovery...
2022年6月22日
Cloudflare 的开发人员平台生态系统持续扩张，确保您可以与您使用或希望使用的工具进行集成...
2022年6月21日
我们很高兴能宣布，从今天开始，允许用户访问应用前，Access 策略将能考虑任何东西。所谓任何东西，我们确实是指真正的任何东西...
2022年6月21日
今天，我们隆重宣布推出 Cloudflare One Observability。Cloudflare One Observability 将可帮助客户利用不同 Cloudflare One 应用程序开展工作，解决网络连接、安全策略和性能问题，确保各地员工享受一致的体验...
2022年6月21日
Cloudflare 的 IDS 功能可以在您的所有网络流量（任何 IP 端口或协议）上运行，无论流量的目的地是我们代表您发布的自有 IP，还是我们租给您的 IP，或者（不久后）您私有网络中的流量...
2022年6月21日
Cloudforce One 是我们的全新威胁运营和研究团队。该团队将会发布研究报告，但这并非其存在的原因。它的主要目标是：追查和制止威胁行为者...
2022年6月20日
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022年6月20日
内联数据丢失预防正在 Cloudflare 平台上推出。客户将能扫描流量，以发现和保护敏感数据...
2022年6月20日
Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合...
2022年6月20日
传统 SEG 架构是为过去的电子邮件环境而构建。了解如何无缝过渡到云原生、先发制人的电子邮件安全...