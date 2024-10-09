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Kyle Krum

Kyle Krum

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Cloudflare Agent —— 无缝大规模部署

2021-12-10

CIO Week

一年前，我们推出了 WARP for Desktop，以此为所有人提供快速、私密的互联网通道。对于我们的企业客户，IT 和安全管理员也可使用同一个代理，将其组织中的设备注册到 Cloudflare for Teams...

Cloudflare One 全新终端安全合作伙伴

2021-03-23

Zero TrustCloudflare Zero TrustDevice SecurityCloudflare AccessCloudflare OneSecurity Week安全

去年十月，我们发布了 Cloudflare One，这款综合的云端网络即服务解决方案不仅安全、快速、可靠，还定义了企业网络的未来。Cloudflare One 由两个组件构成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等网络服务，用来保护数据中心和分支机构并将其连接到互联网；二是 Cloudflare for Teams，用来保护公司应用程序和设备并在用户在互联网上工作时为其保驾护航。...

隆重推出 WARP for Desktop 和 Cloudflare for Teams

2020-10-14

产品新闻Zero TrustZero Trust Week1.1.1.1WARPCloudflare GatewayCloudflare AccessCloudflare Zero Trust安全

Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...