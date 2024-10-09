Cloudflare One 全新终端安全合作伙伴

2021-03-23

去年十月，我们发布了 Cloudflare One，这款综合的云端网络即服务解决方案不仅安全、快速、可靠，还定义了企业网络的未来。Cloudflare One 由两个组件构成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等网络服务，用来保护数据中心和分支机构并将其连接到互联网；二是 Cloudflare for Teams，用来保护公司应用程序和设备并在用户在互联网上工作时为其保驾护航。 ...