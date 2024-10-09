Cloudflare 合作伙伴将简化针对企业网络的中国连接性
2022-11-29
今天，与我们的战略合作伙伴一起，我们非常高兴地宣布通过扩大 Cloudflare One 产品套件来解决这些难题，为位于中国的用户和组织创造最佳的 SASE 体验...
2022-11-29
今天，与我们的战略合作伙伴一起，我们非常高兴地宣布通过扩大 Cloudflare One 产品套件来解决这些难题，为位于中国的用户和组织创造最佳的 SASE 体验...
2022-03-17
隆重宣布与 CrowdStrike 的多项新集成。这些集成将 Cloudflare 庞大的网络和 Zero Trust 套件与 CrowdStrike 的端点检测和响应 (EDR) 及事件补救产品的力量结合在一起...
2021-12-10
隆重宣布，Cloudflare 已经加入 Microsoft 365 网络合作伙伴计划（NPP）。Cloudflare One 为 Cloudflare 客户到 Microsoft 365 的流量提供了一条优化的路径，表明通过 Cloudflare 网络接入有助于优化用户与微软的连接，因而在最近获得加入 NPP 的资格。...
2021-12-10
在 Cloudflare，我们会不断思考如何让互联网对于消费者和各种规模的企业更安全、更可靠、性能更高。要确保企业应用程序的安全并让 CIO 高枕无忧，将设备安全地连接到应用程序至关重要。...
2021-12-10
一年前，我们推出了 WARP for Desktop，以此为所有人提供快速、私密的互联网通道。对于我们的企业客户，IT 和安全管理员也可使用同一个代理，将其组织中的设备注册到 Cloudflare for Teams...
2021-06-17
去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。...
2021-03-23
去年十月，我们发布了 Cloudflare One，这款综合的云端网络即服务解决方案不仅安全、快速、可靠，还定义了企业网络的未来。Cloudflare One 由两个组件构成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等网络服务，用来保护数据中心和分支机构并将其连接到互联网；二是 Cloudflare for Teams，用来保护公司应用程序和设备并在用户在互联网上工作时为其保驾护航。...
2020-10-14
Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...