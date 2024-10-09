将 Turnstile 与 Cloudflare WAF 集成以质询 fetch 请求
2023-12-18
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...继续阅读 »
2023-12-18
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...继续阅读 »
2022-06-08
今天我们隆重推出 Private Attestation Token（PAT），这是一种完全无形和隐私的方式，用于验证访问网站的是真实的用户...
2022年4月01日
我们决定停止使用 CAPTCHA。在讨论我们怎样做以及您能提供哪些帮助之前，让我们先从一个简单的问题开始。到底为什么还要使用 CAPTCHA...
2021年5月13日
请选择所有巴士。请点击自行车。这张照片中有交通信号灯吗？类似于这样荒谬的问题，您最近几乎肯定遇见过。...