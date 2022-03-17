热烈祝贺 Cloudflare 2021 年度合作伙伴大奖得主

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隆重宣布 2021 年度渠道和联盟合作伙伴大奖的得主。在全球持续发生中断的一年里，Cloudflare 的合作伙伴持续创新，扩大他们的解决方案和服务能力，并与我们和我们的平台一起加速增长。我们的合作伙伴始终专注于为客户提供卓越的商业成果，值得我们的表彰和奖励。

2021 年期间，随着世界向远程、灵活的员工队伍转型，加上网络威胁形势不断发展，各行各业和公共部门越来越多组织将目光投向 Cloudflare，并与能够提供现代、Zero Trust 安全方法的合作伙伴携手前进。鉴于这种持续的需求，我们将在未来一年内继续构建和支持以合作伙伴主导的增长踏上新的台阶，例如 2022 年推出的全新 SASE 和 Zero Trust 合作伙伴项目。

请与我们一起祝贺我们的合作伙伴大奖得主在过去一年内取得的辉煌成就。他们帮助为各种规模和类型的组织进一步实现互联网安全、性能和可靠性，我们很高兴能对他们的成就进行表彰。

美洲合作伙伴大奖

年度最佳 GSI 合作伙伴：Accenture Federal Services特此表彰该 GSI 合作伙伴，他们与 Cloudflare 开展了出色、广泛的市场进入合作，带来了显著的客户成果和合作伙伴收入增长。

年度最佳 MSP 合作伙伴：Rackspace Technology特此表彰该美洲地区表现最佳的 MSP 合作伙伴。

年度最佳渠道合作伙伴：Optiv特此表彰该最佳渠道合作伙伴，他们在 2021 年度实现了显著的销售业绩和增长。

年度最佳经销合作伙伴：AVANT特此表彰该最佳经销商，他们最好地代表了 Cloudflare，使其分销合作伙伴能确保客户销售并增加收入流。

年度最佳新星合作伙伴：GuidePoint Security特此表彰该合作伙伴，他们为我们的共同业务进行了大量投资，不仅达到完全认证合规，还超过了收入目标。

APJC 合作伙伴大奖

年度最佳合作伙伴：特此表彰以下最佳合作伙伴，2021 年期间，他们在各自的业务区域内实现了杰出的销售业绩。

年度最佳经销合作伙伴：特此表彰该最佳经销商，他们最好地代表了 Cloudflare，使其分销合作伙伴能确保客户销售并增加收入流。

年度合作伙伴优胜奖：特此表彰该合作伙伴，他们带来了最大、最具战略意义的交易，并向其客户部署一个全面的端到端安全、性能和可靠性解决方案。

技术卓越奖：特此表彰这些合作公司，他们的解决方案工程师在领导客户的 Cloudflare （售前和 POC）体验过程中表现出丰富的知识和专业技能。

年度合作伙伴 SE 冠军：特此表彰这些合作伙伴解决方案工程师（SE），他们通过获得的认证展示了所掌握的 Cloudflare 解决方案知识和专业技能的深度，并在为客户提供 Cloudflare 体验方面做出了杰出的贡献。

合作伙伴营销冠军：特此表彰这些合作伙伴，他们在 Cloudflare 解决方案的营销方面展示了杰出的协作和业务成果。

EMEA 合作伙伴大奖

年度最佳合作伙伴： e92 Plus特此表彰该最佳渠道合作伙伴，他们在 2021 年度实现了显著的销售业绩和增长。

年度最佳经销商：V-Valley特此表彰该最佳经销商，他们最好地代表了 Cloudflare，使其分销合作伙伴能确保客户销售并增加收入流。

年度最佳 MSP 合作伙伴：Rackspace Technology特此表彰该 EMEA 地区最佳 MSP 合作伙伴。

年度最佳新晋合作伙伴： Dept Agency特此表彰该合作伙伴，尽管在 2021 年才新加入 Cloudflare 合作伙伴网络，已经为我们的共同业务进行了大量投资，不仅达到完全认证合规，还超过了收入目标。

最有价值（MVP）合作伙伴：Softline特此表彰该合作伙伴，他们为我们的共同客户提供了出色服务，还参与了认证并登记了交易。

Cloudflare 年度认证冠军： Concat AG 和 DC Communication特此表彰这些合作伙伴，他们的团队实现了最高的认证总数。

年度合作伙伴 SE 冠军：特此表彰这些合作伙伴解决方案工程师（SE），他们通过获得的认证展示了所掌握的 Cloudflare 解决方案知识和专业技能的深度，并在为客户提供 Cloudflare 体验方面做出了杰出的贡献。

Dimitri Katsiashvili - 42 Digital

Vahid Madi - Synopsis

Erez Zarum - Nanosek

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