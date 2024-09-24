2018 年， Cloudflare 发布了 1.1.1.1 ，这是最快、隐私优先的消费者 DNS 服务之一。 1.1.1.1 是 Cloudflare 推出的首款消费者产品，旨在覆盖更广泛的受众。这项以快速和私密为设计原则，而且不保留可以识别请求者身份的信息。
在 2020 年， Cloudflare 宣布了 1.1.1.1 for Families ，旨在为我们现有的 1.1.1.1 公共解析器增加一层保护。该产品背后的目的是为消费者（即家庭）提供添加安全和成人内容过滤器的能力，以阻止毫无戒心的用户在浏览互联网时访问特定站点。
今天，我们正式宣布，任何 ISP 和设备制造商都可以免费使用我们的 DNS 解析器。互联网服务、网络和硬件设备提供商可注册并加入本计划，与 Cloudflare 合作，提供易用、行业领先、免费向任何人提供的安全浏览体验。
领先公司已与 Cloudflare 建立合作关系，提供优质的定制产品来保护他们的客户。通过在客户熟悉的地方提供服务，您可以帮助我们使互联网成为一个对所有人安全的地方。
2020 年以来，COVID-19 新冠疫情带来了新的挑战，儿童的在线活动增加，对家庭网络的依赖比超过以往任何时候。研究显示，大约 67% 的青少年可以使用平板电脑，年龄低至两岁的儿童都可以访问媒体内容。看到孩子可以轻松地操作递给他们的智能手机或平板电脑，并打开他们最喜欢的 YouTube 节目时，通常会令人印象深刻，但越来越令人担忧的是，他们在这个过程中有可能不小心接触到有害内容。
我们在 2020 年发布的 1.1.1.1 for Families 让世界各地用户高枕无忧，并将继续提供这样的保护。如今，家庭可以使用我们的指南设置此服务。他们可以选择想要使用的 DNS 解析器，仅专注于隐私，或者为整个家庭网络拦截安全威胁和成人内容。
尽管此服务免费对所有人可用，但仍然有许多每天在线浏览的用户没有采取适当的保护措施。设置这样的保护措施可能会令人生畏，许多用户不知从哪里开始和/或如何在他们的设备或家庭网络上配置此保护。今天，我们宣布一项伙伴关系，它将让用户更轻松地进行设置和配置。
ISP 和网络提供商可以使用 Cloudflare 的不同解析器服务为其客户提供各种产品。我们现有的合作伙伴已经将这些产品内置到自己的平台中，作为其已向客户提供的服务的扩展。这个内置模型很容易采用，并提供一致、全面的最终客户体验。每项服务在设计时均考虑了特定的目的，概述如下：
我们的核心隐私解析器（1.1.1.1）为速度和隐私而设计。此外，可以使用 DNS over HTTPS (DoH) 或 DNS over TLS (DoT)，通过安全通道向我们的公共解析器发送 DNS 请求 ，从而大大降低了遭受任何不必要的间谍或中间人攻击的几率。
我们的安全性解析器（1.1.1.2）具有 1.1.1.1 的所有优势，还具有保护用户免受包含恶意软件、垃圾邮件、僵尸网络命令和控制攻击或网络钓鱼威胁的站点侵害的优势。
我们的家庭解析器(1.1.1.3)提供 1.1.1.2 的所有优势，还具有额外好处：既能阻止直接来自站点导航中的有害成人内容，还将公共搜索引擎锁定为仅限“安全搜索”。这可以防止任何人无意中搜索到可能带来不良结果的内容。
如果用户希望获得比我们的公共 DNS 解析器的灵活性， Cloudflare 还提供一个 Gateway 产品，允许自定义过滤、报告、日志记录、分析和调度。这个先进的 Gateway 产品包括超过 114 个类别，从社交媒体、在线消息平台、游戏、 “安全搜索”结果，一直到 “家居与园艺”。
额外的过滤和调度功能使用户能够进行更细致和基于时间的控制，比如在上学时间或晚餐时间限制社交媒体的使用。
如果您是 ISP 或设备制造商，并且希望为客户提供易于定制的选项，这也是一个可用的选项。我们的 Gateway 产品提供一个多租户环境，让我们的客户能够授权其个人订阅者，为其用户和家庭配置自己的过滤器。如果您是设备制造商或 ISP，并希望为您的个人订阅者提供可定制的保护，这可能是一个不错的选择。
简而言之，对于保护个人和家庭安全而言， Cloudflare 是显而易见的选择。这就是为什么领先公司都选择与 Cloudflare 合作以帮助保护客户及其家庭的原因。 2020 年，1.1.1.1 for Families 推出后，我们每天为 1.1.1.1 处理 2000 亿次 DNS 查询。如今，我们每天为 1.1.1.1 处理 1.7 万亿次查询。我们的网络覆盖 330 多个城市，与超过 12500 个其他网络互连。正是这个网络让全球 95% 的互联网用户（也就是您的客户）瞬间即可连接到我们的网络，确保他们在浏览网页时获得闪电般的速度。
除了我们的速度之外，Cloudflare 还被全球近 20% 的网站用作反向代理。这让我们能够深入了解最新的互联网趋势、威胁并进行研究。通过与我们携手合作，您可以利用我们的优势——强大的基础设施、广泛的数据洞察和一支专职的威胁情报团队——同时专注于您的核心优先事项。就提供全球覆盖、卓越性能和内置隐私保护的合作伙伴而言，我们是最佳的选择。
Cloudflare 成立之初只有一个目标，就是帮助建设一个更好的互联网，而我们每年的生日周是一种催化剂，推动众多技术进步，为每个人打造更好的互联网。
我们始终致力于帮助保护每一个用户，并为其构建更好的互联网。为此目的，我们需要满足他们的需求。我们的合作伙伴关系实现这个目标至关重要，我们希望您能和我们一起成为解决方案的一部分。
无论您是对我们的公共 DNS 解析器还是更高级的 Gateway 选项感兴趣， Cloudflare 能为所有人、个人和组织提供简单且可扩展的选项。您可以提交此表单以申请成为该计划的合作伙伴。我们将与您联系，以了解您的需求并协助您加入。