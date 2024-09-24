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致力于隐私和安全的旅程

2018 年， Cloudflare 发布了 1.1.1.1 ，这是最快、隐私优先的消费者 DNS 服务之一。 1.1.1.1 是 Cloudflare 推出的首款消费者产品，旨在覆盖更广泛的受众。这项以快速和私密为设计原则，而且 不保留 可以识别请求者身份的信息。

在 2020 年， Cloudflare 宣布了 1.1.1.1 for Families ，旨在为我们现有的 1.1.1.1 公共解析器增加一层保护。该产品背后的目的是为消费者（即家庭）提供添加安全和成人内容过滤器的能力，以阻止毫无戒心的用户在浏览互联网时访问特定站点。

今天，我们正式宣布，任何 ISP 和设备制造商都可以免费使用我们的 DNS 解析器。互联网服务、网络和硬件设备提供商可注册并加入本计划，与 Cloudflare 合作，提供易用、行业领先、免费向任何人提供的安全浏览体验。

领先公司已与 Cloudflare 建立合作关系，提供优质的定制产品来保护他们的客户。通过在客户熟悉的地方提供服务，您可以帮助我们使互联网成为一个对所有人安全的地方。

需要特意关注家庭网络安全

2020 年以来，COVID-19 新冠疫情带来了新的挑战，儿童的在线活动增加，对家庭网络的依赖比超过以往任何时候。研究显示，大约 67% 的青少年 可以使用平板电脑，年龄低至两岁的儿童都可以访问媒体内容。看到孩子可以轻松地操作递给他们的智能手机或平板电脑，并打开他们最喜欢的 YouTube 节目时，通常会令人印象深刻，但越来越令人担忧的是，他们在这个过程中有可能不小心接触到有害内容。

我们在 2020 年发布的 1.1.1.1 for Families 让世界各地用户高枕无忧，并将继续提供这样的保护。如今，家庭可以使用我们的 指南 设置此服务。他们可以选择想要使用的 DNS 解析器，仅专注于隐私，或者为整个家庭网络拦截安全威胁和成人内容。

尽管此服务免费对所有人可用，但仍然有许多每天在线浏览的用户没有采取适当的保护措施。设置这样的保护措施可能会令人生畏，许多用户不知从哪里开始和/或如何在他们的设备或家庭网络上配置此保护。今天，我们宣布一项伙伴关系，它将让用户更轻松地进行设置和配置。

ISP 和网络提供商可以使用 Cloudflare 的不同解析器服务为其客户提供各种产品。我们现有的合作伙伴已经将这些产品内置到自己的平台中，作为其已向客户提供的服务的扩展。这个内置模型很容易采用，并提供一致、全面的最终客户体验。每项服务在设计时均考虑了特定的目的，概述如下：

我们的核心隐私解析器（1.1.1.1）为速度和隐私而设计。此外，可以使用 DNS over HTTPS (DoH) 或 DNS over TLS (DoT) ，通过安全通道向我们的公共解析器发送 DNS 请求 ，从而大大降低了遭受任何不必要的间谍或中间人攻击的几率。

我们的安全性解析器（1.1.1.2）具有 1.1.1.1 的所有优势，还具有保护用户免受包含恶意软件、垃圾邮件、僵尸网络命令和控制攻击或网络钓鱼威胁的站点侵害的优势。

我们的家庭解析器(1.1.1.3)提供 1.1.1.2 的所有优势，还具有额外好处：既能阻止直接来自站点导航中的有害成人内容，还将公共搜索引擎锁定为仅限“安全搜索”。这可以防止任何人无意中搜索到可能带来不良结果的内容。

高级安全与定制

如果用户希望获得比我们的公共 DNS 解析器的灵活性， Cloudflare 还提供一个 Gateway 产品，允许自定义过滤、报告、日志记录、分析和调度。这个先进的 Gateway 产品包括超过 114 个类别 ，从社交媒体、在线消息平台、游戏、 “安全搜索”结果 ，一直到 “家居与园艺”。

额外的过滤和调度功能使用户能够进行更细致和基于时间的控制，比如在上学时间或晚餐时间限制社交媒体的使用。

如果您是 ISP 或设备制造商，并且希望为客户提供易于定制的选项，这也是一个可用的选项。我们的 Gateway 产品提供一个多租户环境，让我们的客户能够授权其个人订阅者，为其用户和家庭配置自己的过滤器。如果您是设备制造商或 ISP，并希望为您的个人订阅者提供可定制的保护，这可能是一个不错的选择。

简单的选择

简而言之，对于保护个人和家庭安全而言， Cloudflare 是显而易见的选择。这就是为什么领先公司都选择与 Cloudflare 合作以帮助保护客户及其家庭的原因。 2020 年， 1.1.1.1 for Families 推出后，我们每天为 1.1.1.1 处理 2000 亿次 DNS 查询。如今，我们每天为 1.1.1.1 处理 1.7 万亿次查询。 我们的网络覆盖 330 多个城市，与超过 12500 个其他网络互连 。正是这个网络让全球 95% 的互联网用户（也就是您的客户）瞬间即可连接到我们的网络，确保他们在浏览网页时获得闪电般的速度。

除了我们的速度之外，Cloudflare 还被全球 近 20% 的网站 用作反向代理。 这让我们能够深入了解最新的互联网趋势、威胁并进行研究。 通过与我们携手合作，您可以利用我们的优势——强大的基础设施、广泛的数据洞察和一支专职的威胁情报团队——同时专注于您的核心优先事项。就提供全球覆盖、卓越性能和 内置隐私保护 的合作伙伴而言，我们是最佳的选择。

Cloudflare 成立之初只有一个目标，就是帮助建设一个更好的互联网，而我们每年的生日周是一种催化剂，推动众多技术进步，为每个人打造更好的互联网。

我们始终致力于帮助保护每一个用户，并为其构建更好的互联网。为此目的，我们需要满足他们的需求。我们的合作伙伴关系实现这个目标至关重要，我们希望您能和我们一起成为解决方案的一部分。