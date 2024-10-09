Patrick R. Donahue

升级 Cloudflare 中国网络：通过产品创新和合作伙伴关系提高性能和安全性

2021-07-22

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。 ...