Patrick R. Donahue

Killnet 和 AnonymousSudan DDoS 攻击澳大利亚的大学网站，并威胁将发起更多攻击。应对措施如下
2023-03-29
过去 24 小时内，Cloudflare 观察到澳大利亚的大学网站遭遇了 HTTP DDoS 攻击。如最近的 Telegram 帖子披露所示，亲俄黑客组织 Killnet 及其附属组织 AnonymousSudan 公开攻击了几个集团，最先攻击的是大学...
San Francisco, CA
2023-03-29
过去 24 小时内，Cloudflare 观察到澳大利亚的大学网站遭遇了 HTTP DDoS 攻击。如最近的 Telegram 帖子披露所示，亲俄黑客组织 Killnet 及其附属组织 AnonymousSudan 公开攻击了几个集团，最先攻击的是大学...
2023-03-13
我们正在通过自动识别并屏蔽所谓的“易混淆”域名，扩大为 Cloudflare One 客户提供的防钓鱼保护...
2022-09-19
Cloudflare的威胁运营和研究团队 Cloudforce One 现已投入运行，并开始进行威胁简报。如要了解更多信息，欢迎参加预定 10 月 12 日举行的网络研讨会：“YackingYeti：俄罗斯威胁组织如何瞄准乌克兰——以及全世界”...
2022-03-14
我们预计在 2022 年第二季度初会完成对 Area 1 的收购，此后，我们打算允许所有付费自助服务套餐采用其电子邮件安全技术，不收取额外费用...
2022-03-14
Cloudflare 拦截大量各种各样的安全威胁，其中一些更引人注目的攻击目标是我们所保护的数千万互联网资产中的“长尾部分”...
2021-07-22
Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，我们的核心使命是让我们的客户能够轻松地提高其数字资产的性能、安全性和可靠性，无论他们身在何处。这包括中国大陆。自 2015 年以来，Cloudflare 在中国就有客户使用我们的服务，最近，我们通过与中国互联网巨头京东的云部门京东云合作，扩大了我们在中国的业务。...
2021-03-27
Cloudflare 生成、保护和管理的 SSL/TLS 私钥可能比世界上任何组织都要多。私钥必须小心保护，因为攻击者一旦拥有私钥，便可以冒充合法站点并解密 HTTPS 请求。为了减轻这种风险，Cloudflare 在边缘有严格的密钥处理程序和隔离层，旨在不惜一切代价保护密钥。但是对于受到信息安全政策的规定，限定其能（或不能）在何处保管其密钥的少数客户来说，这些保护并不符合他们的要求。...
2020-10-01
API 是连入互联网的现代应用程序的命脉。它们每分每秒都在执行来自移动应用程序的请求：下达这份外卖订单、“点赞”这张图片、发送命令到 IoT 设备、解锁车门、启动洗涤周期，通知有人刚跑完五千米，以及不计其数的其他指令。...