通过扩大与 CrowdStrike 的合作关系，增强客户与 Cloudflare 电子邮件安全和 Zero Trust 的集成
2024-09-11
本博客文章将阐述 Cloudflare 与 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 集成如何帮助客户识别和调查存在风险的用户行为，并结合其他日志源分析数据，发现隐藏的威胁。...继续阅读 »
2024-09-11
本博客文章将阐述 Cloudflare 与 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 集成如何帮助客户识别和调查存在风险的用户行为，并结合其他日志源分析数据，发现隐藏的威胁。...继续阅读 »
2024-05-07
Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施...
2022-03-17
隆重宣布与 CrowdStrike 的多项新集成。这些集成将 Cloudflare 庞大的网络和 Zero Trust 套件与 CrowdStrike 的端点检测和响应 (EDR) 及事件补救产品的力量结合在一起...