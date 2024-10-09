Cloudflare R2 与 MosaicML 合作，支持用户在世界各地的任意计算机上训练 LLM，转换成本为零
2023-05-16
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...继续阅读 »
2023-05-16
Cloudflare 与 MosaicML 携手合作，让客户可以在世界各地的任意计算机上自由训练 LLM，转换成本为零。这意味着可以加快训练速度，降低训练成本，并避免供应商锁定...继续阅读 »
2022-11-15
今天，我们非常激动地宣布，Cache Reserve 正式进入公开测试阶段——用户无需再苦苦等待，现在即可对其进行测试，并将其集成至内容交付策略中...
2022-06-23
Cloudflare Gateway 的客户现可使用专用出口 IP，并且很快就可以通过出口策略控制这些 IP 的应用方式...
2021-11-18
我们的使命是，让开发人员能够在我们的平台上从头到尾地构建他们的应用程序，并彻底消除任何可能的限制。今天，我们很高兴地宣布，...