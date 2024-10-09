Will Allen

隆重推出 Markdown for Agents

2026-02-12

在线内容的发现方式正在发生转变，从传统的搜索引擎转向需要从为真人用户构建的 Web 中获取结构化数据。如今不能只考虑真人访客，更要开始将智能体视为同等重要的用户。Markdown for Agents 会自动将从我们的网络请求的任何 HTML 页面转换为 Markdown 格式。 ...