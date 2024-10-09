Will Allen

隆重推出 Markdown for Agents
2026-02-12
在线内容的发现方式正在发生转变，从传统的搜索引擎转向需要从为真人用户构建的 Web 中获取结构化数据。如今不能只考虑真人访客，更要开始将智能体视为同等重要的用户。Markdown for Agents 会自动将从我们的网络请求的任何 HTML 页面转换为 Markdown 格式。...
2026-02-12
在线内容的发现方式正在发生转变，从传统的搜索引擎转向需要从为真人用户构建的 Web 中获取结构化数据。如今不能只考虑真人访客，更要开始将智能体视为同等重要的用户。Markdown for Agents 会自动将从我们的网络请求的任何 HTML 页面转换为 Markdown 格式。...
2025-09-24
Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...
2025-09-23
Cloudflare 正在与 Coinbase 合作成立 x402 Foundation，并为 Agents SDK 和 MCP 服务器添加 x402 支持。 ...
2025-04-09
隆重推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，这是一套完整的工具包，让开发人员可以使用适用于 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 等编程语言的 SDK，在几天内快速交付实时音频和视频应用。...
2025-02-03
媒体和新闻公司现在可以使用 Cloudflare Images 来构建支持内容凭证的端到端工作流程。 ...
2024-12-10
今天，AI 审核仪表板进行了升级：您现在可以快速查看哪些 AI 服务遵守您的 robots.txt 策略，然后对不遵守的 AI 服务自动强制执行这些策略。 ...