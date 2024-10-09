Log Explorer：在没有第三方存储的情况下监视安全事件
2024-03-08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024-03-08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024-02-22
今天，我们很高兴地宣布在 Elastic 上推出新的 Cloudflare Zero Trust 仪表板。使用 Elastic 的共享客户现在可以使用这些预构建的仪表板来存储、搜索和分析他们的 Zero Trust 日志...
2023-08-03
今天，我们隆重宣布 Cloudflare Zero Trust 与 Datadog 的集成普遍可用...
2023-03-14
宣布在 Sumo Logic 的 Cloud SIEM 中，扩展对 Logpush Zero Trust 日志的自动规范化和相关性支持...
2022-11-18
Workers Trace Events Logpush 对 Workers 调用、console.log 消息和错误提供了新层次的可见度，现在可供 Workers 付费和 Enterprise 方案的所有客户使用...
2022年11月18日
了解 Cloudflare 如何使用我们自己的 Workers Analytics Engine 产品捕获有关我们自身产品的分析...
2022年3月14日
在 New Relic One 中关联堆栈中的 Cloudflare 日志，对监控和排除故障以保持服务安全、可靠非常有用。我们很高兴能与 New Relic 合作创造一个直接集成来提供这种可见性...
2022年3月14日
我们很高兴能宣布，Cloudflare 客户现能将其日志直接推送到 IBM Security QRadar SIEM。这一直接集成为 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客户节省了成本，加快了日志交付速度，因为不需要中间云存储...
2021年12月14日
2021 年 12 月 9 日，CVE-2021-44228这种零日漏洞利用在全球曝光。该漏洞会影响 Apache Log4j 实用工具。Cloudflare 立即更新了我们的 WAF，以帮助防御该漏洞，但我们建议客户尽快更新其系统...
2021年12月07日
好消息！客户很快就能将 Cloudflare 日志存储在 Cloudflare R2 上了。通过将您的日志存储在 Cloudflare 上，CIO 和安全团队将能整合基础设施，并简化工作、节省成本和提高安全性。...
2021年12月06日
在 Cloudflare，我们认为您可安全性和隐私兼得。去年我们发布了 Cloudflare Gateway—这是一款全面的安全 Web 网关，可为您的组织提供内置的 Zero Trust 浏览控制。今天，...