借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本 ...

今天，我们很高兴地宣布在 Elastic 上推出新的 Cloudflare Zero Trust 仪表板。使用 Elastic 的共享客户现在可以使用这些预构建的仪表板来存储、搜索和分析他们的 Zero Trust 日志 ...

宣布在 Sumo Logic 的 Cloud SIEM 中，扩展对 Logpush Zero Trust 日志的自动规范化和相关性支持 ...

Workers Trace Events Logpush 对 Workers 调用、console.log 消息和错误提供了新层次的可见度，现在可供 Workers 付费和 Enterprise 方案的所有客户使用 ...