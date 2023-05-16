Cloudflare R2 与 MosaicML 合作，支持用户在世界各地的任意计算机上训练 LLM，转换成本为零

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构建支持生成式人工智能的大型语言模型(LLM)和扩散模型需要庞大的基础架构。最明显的组成部分是计算——数百到数千个 GPU，但同样关键(而且往往被忽视)的组成部分是**数据存储基础设施。**训练数据集的大小可以达到 TB 到 PB 的规模，这些数据需要由数千个进程并行读取。此外，在训练过程中需要经常保存模型检查点，对于 LLM 来说，每个检查点的大小可能都达到数百 GB！

为了管理存储成本和可扩展性，许多机器学习团队已经开始使用对象存储来托管其数据集和检查点。不幸的是，大多数对象存储提供商通过出口费用来将用户“锁定”在其平台上。这样一来，利用多个云提供商的 GPU 容量，或者利用其他地方更低/动态的价格变得非常困难，因为数据和模型检查点的移动成本太高。在云 GPU 稀缺、新硬件选项进入市场之际，保持灵活性比以往任何时候都更加重要。

除了高昂的出口费用之外，以对象存储为中心的机器学习训练还存在一个技术障碍。在对象存储和计算集群之间读写数据需要高吞吐量、高效利用网络带宽、确定性和弹性（能够使用不同数量的 GPU 进行训练）。构建能够正确、可靠地处理所有这些问题的训练软件并非易事！

今天，我们怀着兴奋之情，向大家展示如何结合使用 MosaicML 的工具和 Cloudflare R2 来解决以上挑战。首先，利用 MosaicML 开源的 StreamingDataset 和 Composer 库，您可以轻松地流式传输训练数据，并将模型检查点读/写回 R2。您只需要互联网连接。其次，得益于 R2 的零出口费用，您可以根据计算提供商的 GPU 可用性和价格的变化启动/停止/移动/调整作业，而无需支付任何数据传输费用。MosaicML 训练平台使得在多个云之间编排此类训练作业变得非常简单。

Cloudflare 和 MosaicML 相结合使您能够在全球_任何地方_、_任何_计算资源上训练 LLM，而且零切换成本。这意味着训练速度更快，成本更低，而且避免了供应商锁定 :)

“通过 MosaicML 训练平台，客户可以高效使用 R2 作为持久性存储后端，在任何计算提供商上训练 LLM，而且没有任何出口费用。AI 公司面临着惊人的云成本，正在寻找能够为自己提供速度和灵活性的工具，以最优惠的价格训练出最好的模型。”– Naveen Rao，CEO 兼联合创始人，MosaicML

使用 StreamingDataset 从 R2 读取数据

要高效、确定地从 R2 读取数据，可以使用 MosaicML 的 StreamingDataset 库。首先，使用提供的 Python API 将训练数据(图像、文本、视频等任何内容)写入 ' .mds ' shard 文件中：

在数据集转换完成后，您可以将其上传到 R2。下面我们用 ` awscli ` 命令行工具进行演示，但您也可以使用 `wrangler ` 或任何您选择的 S3 兼容工具。StreamingDataset 库很快也将支持直接云写入 R2！

import numpy as np from PIL import Image from streaming import MDSWriter # Local or remote directory in which to store the compressed output files data_dir = 'path-to-dataset' # A dictionary mapping input fields to their data types columns = { 'image': 'jpeg', 'class': 'int' } # Shard compression, if any compression = 'zstd' # Save the samples as shards using MDSWriter with MDSWriter(out=data_dir, columns=columns, compression=compression) as out: for i in range(10000): sample = { 'image': Image.fromarray(np.random.randint(0, 256, (32, 32, 3), np.uint8)), 'class': np.random.randint(10), } out.write(sample)

最后，您可以将数据读取到任何具有 R2 存储桶读取权限的设备上。您可以获取单个样本，遍历整个数据集，并将其输送到标准的 PyTorch dataloader 中。

$ aws s3 cp --recursive path-to-dataset s3://my-bucket/folder --endpoint-url $S3_ENDPOINT_URL

StreamingDataset 库内置了高性能、具有弹性确定性、快速恢复和多 worker 支持。它还使用智能混洗和分发来确保最小化下载带宽。在各种工作负载(例如 LLMs 和扩散模型)中，我们发现从像 R2 这样的对象存储中进行训练时，没有对训练吞吐量产生影响(没有数据加载器瓶颈)。如果您想了解更多信息，请查看 StreamingDataset 公告博客！

from torch.utils.data import DataLoader from streaming import StreamingDataset # Make sure that R2 credentials and $S3_ENDPOINT_URL are set in your environment # e.g. export S3_ENDPOINT_URL="https://[uid].r2.cloudflarestorage.com" # Remote path where full dataset is persistently stored remote = 's3://my-bucket/folder' # Local working dir where dataset is cached during operation local = '/tmp/path-to-dataset' # Create streaming dataset dataset = StreamingDataset(local=local, remote=remote, shuffle=True) # Let's see what is in sample #1337... sample = dataset[1337] img = sample['image'] cls = sample['class'] # Create PyTorch DataLoader dataloader = DataLoader(dataset)

使用 Composer 读取/写入模型检查点到 R2

将数据流式传输到您的训练循环中解决了一半的问题，但是如何加载/保存您的模型检查点呢？幸运的是，如果您使用像 Composer 这样的训练库，只需指向一个 R2 路径即可！

Composer 使用异步上传来最小化在训练期间保存检查点时的等待时间。它还支持多 GPU 和多节点训练，而且不需要共享文件系统。这意味着您可以跳过为计算集群设置昂贵的 EFS/NFS 系统，从而每个月在公共云上节省数千美元或更多。您只需要互联网连接和适当的凭据，您的检查点就可以安全地到达 R2 存储桶，为您的私有模型提供可扩展和安全的存储。

from composer import Trainer ... # Make sure that R2 credentials and $S3_ENDPOINT_URL are set in your environment # e.g. export S3_ENDPOINT_URL="https://[uid].r2.cloudflarestorage.com" trainer = Trainer( run_name='mpt-7b', model=model, train_dataloader=train_loader, ... save_folder=s3://my-bucket/mpt-7b/checkpoints, save_interval='1000ba', # load_path=s3://my-bucket/mpt-7b-prev/checkpoints/ep0-ba100-rank0.pt, )

使用 MosaicML 和 R2 在任何地方进行有效训练

使用上述工具以及 Cloudflare R2，用户可以在任何计算提供商上运行训练工作负载，享有完全的自由，而且没有任何切换成本。

作为演示，在图 X 中，我们使用 MosaicML 训练平台在 Oracle Cloud Infrastructure 上启动一个 LLM 训练作业，数据流式传输进入并将检查点上传回 R2。在训练过程中，我们暂停了作业，并在 Amazon Web Services 上的另一套 GPU 集群上无缝恢复了作业。Composer 从 R2 中的最后一个保存的检查点加载模型权重，而流式数据加载器立即恢复到正确的批次。训练过程保持确定性。最后，我们再一次将作业迁移到 Google Cloud 上以完成运行。

当我们在三个云服务提供商上训练 LLM 时，只需要支付 GPU 计算和数据存储的成本。得益于 Cloudflare R2，我们不需要支付数据出口费用，也不必担心供应商锁定。

使用 MosaicML 训练平台和 Cloudflare R2 在三个不同的云服务提供商上运行 LLM 训练作业，零数据出口费用。

使用 MCLI 命令行工具管理计算集群、密钥和提交作业。

$ mcli get clusters NAME PROVIDER GPU_TYPE GPUS INSTANCE NODES mml-1 MosaicML │ a100_80gb 8 │ mosaic.a100-80sxm.1 1 │ none 0 │ cpu 1 gcp-1 GCP │ t4 - │ n1-standard-48-t4-4 - │ a100_40gb - │ a2-highgpu-8g - │ none 0 │ cpu 1 aws-1 AWS │ a100_40gb ≤8,16,...,32 │ p4d.24xlarge ≤4 │ none 0 │ cpu 1 oci-1 OCI │ a100_40gb 8,16,...,64 │ oci.bm.gpu.b4.8 ≤8 │ none 0 │ cpu 1 $ mcli create secret s3 --name r2-creds --config-file path/to/config --credentials-file path/to/credentials ✔ Created s3 secret: r2-creds $ mcli create secret env S3_ENDPOINT_URL="https://[uid].r2.cloudflarestorage.com" ✔ Created environment secret: s3-endpoint-url $ mcli run -f mpt-125m-r2.yaml --follow ✔ Run mpt-125m-r2-X2k3Uq started i Following run logs. Press Ctrl+C to quit. Cloning into 'llm-foundry'...

一个 MCLI 指定运行名称、Docker 镜像、一组命令以及要用于运行的计算集群。

### mpt-125m-r2.yaml ### # set up secrets once with `mcli create secret ...` # and they will be present in the environment in any subsequent run integrations: - integration_type: git_repo git_repo: mosaicml/llm-foundry git_branch: main pip_install: -e .[gpu] image: mosaicml/pytorch:1.13.1_cu117-python3.10-ubuntu20.04 command: | cd llm-foundry/scripts composer train/train.py train/yamls/mpt/125m.yaml \ data_remote=s3://bucket/path-to-data \ max_duration=100ba \ save_folder=s3://checkpoints/mpt-125m \ save_interval=20ba run_name: mpt-125m-r2 gpu_num: 8 gpu_type: a100_40gb cluster: oci-1 # can be any compute cluster!

MosaicML 平台是一个非常有用的工具，帮助将您的训练提升到一个新的水平。本文探讨了 Cloudflare R2 如何让您能够在任何或所有计算提供商上使用自己的数据训练模型。通过消除数据出口费用，R2 存储成为 MosaicML训练一个极具成本效益的补充，提供最大的自主权和控制。结合这两个工具，您可以随时在云服务提供商之间切换，以适应组织需求随时间的变化。

如果希望进一步了解如何使用 MosaicML 在自己的数据上训练定制的最先进人工智能模型，请访问这里或联系我们。