共同崛起：表彰 Cloudflare 的杰出合作伙伴

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我们很高兴地宣布 Cloudflare 2023 年全球渠道合作伙伴奖项得主！合作伙伴对于 Cloudflare 的成功至关重要，他们能够扩展客户为控制应用复杂性、降低网络风险和削减成本所需的解决方案和支持，同时获得较高的客户满意度。

PowerUP 合作伙伴优先

今年，我们的合作伙伴计划再次获得 CRN 的最高荣誉——五星评级。通过我们扩展的 Cloudflare PowerUP 合作伙伴计划，我们确保 Cloudflare 的合作伙伴和联盟继续为全球各个行业的共同客户提供强劲的成果。我们致力于让合作伙伴更轻松地与我们合作并与我们一起发展业务。Cloudflare 团队致力于帮助合作伙伴：

通过改变客户利用 Cloudflare 安全性、速度、可编程性和韧性进行连接、保护和构建的方式 进行创新 。

通过增加收入和大规模交付更多价值来 提高盈利能力 ，从而快速发展业务并扩大影响力。

利用销售和营销支持、简化的流程和透明定价来加速 GTM，从而快速完成交易。

从 Cloudflare 大学提供的全面培训到跨部门的专家支持，合作伙伴有能力在竞争激烈的市场中推动数字化转型并实现 IT 基础设施的现代化。

深知合作关系力量的领导者

在担任 Cloudflare 首席合作伙伴官的任期内，我非常高兴地见证了显著的增长和合作伙伴的成功。我们的团队放大了机遇，特别是在快速扩展的安全访问服务边缘 (SASE) 领域，我们的渠道策略已经取得了令人瞩目的成果。

我们的合作伙伴给出了毋庸置疑的积极反馈，这凸显了 Cloudflare 技术的实力以及我们为合作伙伴服务的奉献精神。通过对合作伙伴社区的大量投资、简化的流程以及对 AI 集成的关注，我们将共同推动显著的增长和创新。

祝贺我们的合作伙伴做出的杰出贡献和成就

今年的 Cloudflare 合作伙伴奖项得主在与 Cloudflare 的合作过程中展现出了卓越和创新精神。他们的专注和成功凸显了该渠道和与我们合作的变革潜力。

美洲合作伙伴大奖

年度最佳技术服务分销商：AVANT Communications 特此表彰该最佳技术服务分销商，其最好地代表了 Cloudflare，使其分销合作伙伴能确保客户销售并增加收入流。

年度最佳合作伙伴：GuidePoint Security 特此表彰该最佳合作伙伴，其在 2023 年度取得了非凡的销售业绩。

年度最佳增长合作伙伴：CDW 和 Defy Security 特此表彰这些合作伙伴，他们为我们的共同业务进行了大量投资，不仅达到完全认证合规，还超过了收入目标。

技术卓越奖（售前）：Adapture 特此表彰该合作伙伴公司，其在引导客户的 Cloudflare 售前和概念验证 (POC) 体验时表现出丰富的知识和专业技能。

年度合作伙伴 SE 冠军：Nyron Samaroo (CDW Canada) 和 Deepika Nath (Kyndryl) 特此表彰各合作伙伴销售工程师 (SE)，他们在 Cloudflare 解决方案方面展示出了深厚的知识和专业技能，并在为我们的共同客户提供 Cloudflare 体验方面做出了杰出的贡献。

年度最佳全球系统集成商 (GSI) 合作伙伴：Accenture 特此表彰这一表现最佳的 GSI 合作伙伴。

拉丁美洲奖项

年度最佳技术服务分销商：TD SYNNEX (LATAM) 特此表彰该最佳技术服务分销商，其最好地代表了 Cloudflare，使其分销合作伙伴能确保客户销售并增加收入流。

年度最佳合作伙伴： 特此表彰以下合作伙伴，尽管在 2023 年才新加入 Cloudflare 合作伙伴网络，但已经为我们的共同业务进行了大量投资，不仅达到完全认证合规，还超过了收入目标。

IntegraTEC (LATAM)

NeoSecure by SEK (Nola/Sola)

Cipher (Brazil)

Xenergix (Mexico)

年度认证冠军：Tripla (Brazil) 该奖项旨在表彰其团队在 2023 年度获得最高 Cloudflare 认证总数的合作伙伴。

APJC 合作伙伴大奖

年度最佳分销商：Dicker Data Limited 特此表彰该最佳经销商，他们最好地代表了 Cloudflare，使其分销合作伙伴能确保客户销售并增加收入流。

年度最佳服务交付合作伙伴：Master Concept (Hong Kong) Ltd. 特此表彰这一表现最佳的服务解决方案提供商。

年度最佳合作伙伴：Centcloud Technologies Limited 特此表彰该合作伙伴，尽管在 2023 年才新加入 Cloudflare 合作伙伴网络，但已经为我们的共同业务进行了大量投资，不仅达到完全认证合规，还超过了收入目标。

年度赢得客户奖项：Megazone Cloud Corporation 特此表彰该合作伙伴的卓越成就，其通过卓越的协作与创新获得了重要的客户交易。

年度新合作伙伴优胜奖：Techdirect Pte Ltd 特此表彰该合作伙伴，其带来了最大、最具战略意义的交易，并向其客户部署一个全面的端到端安全、性能和可靠性解决方案。

年度最有价值参与者：Omni Intelligent Services, Inc. 特此表彰该最佳合作伙伴成就者，其不仅为我们的共同客户提供了卓越服务，还通过利用网络、关系和生态系统的力量构建了新的商业价值。

技术卓越奖（售前）：Airowire Networks PVT LTD 特此表彰该合作伙伴公司，其 SE 在引导客户的 Cloudflare 售前和 POC 体验时表现出丰富的知识和专业技能。

年度营销冠军：Softdebut Co., Ltd 特此表彰该合作伙伴公司，其在 Cloudflare 解决方案的营销方面展示了杰出的协作和业务成果。

年度合作伙伴 SE 冠军：David Woon (Kordia Limited) 特此表彰各合作伙伴销售工程师 (SE)，他们在 Cloudflare 解决方案方面展示出了深厚的知识和专业技能，并在为我们的共同客户提供 Cloudflare 体验方面做出了杰出的贡献。

新星奖：The Missing Link Security Pty Ltd 特此表彰个人合作伙伴代表，他们刚刚参加我们的合作，但已经为我们的合作伙伴关系和推动客户成果做出了重大、积极的贡献。

年度最佳增长合作伙伴：NTT Australia Pty Ltd 特此表彰该合作伙伴，其为我们的共同业务进行了大量投资，不仅达到完全认证合规，还超过了收入目标。

EMEA 合作伙伴大奖

年度最佳经销商：V-Valley Advanced Solutions España SAU 他们最好地代表了 Cloudflare，使其分销合作伙伴能确保客户销售并增加收入流。

年度最佳 MSP：Orange Cyberdefense France 特此表彰这一表现最佳的托管服务解决方案提供商。

年度最佳 GSI：Eviden France SAS 特此表彰这一表现最佳的 GSI 合作伙伴。

年度最佳合作伙伴：Liquid C2 特此表彰表现最佳的该合作伙伴，其在 2023 年度取得了非凡的销售业绩。

年度最佳新晋合作伙伴：Focus Group 和 Smartflare 特此表彰这些合作伙伴，尽管在 2023 年才新加入 Cloudflare 合作伙伴网络，但已经为我们的共同业务进行了大量投资，不仅达到完全认证合规，还超过了收入目标。

年度赢得客户奖项：Liquid C2 特此表彰该合作伙伴的重大成就，其通过卓越的协作与创新获得了重要的客户交易。

新星奖：Copy Cat Group 和 Cloudhop 特此表彰个人合作伙伴代表，他们刚刚参加我们的合作，但已经为我们的合作伙伴关系和推动客户成果做出了重大、积极的贡献。

年度最有价值参与者：Nanosek 特此表彰该最佳合作伙伴成就者，其不仅为我们的共同客户提供了卓越服务，还通过利用网络、关系和生态系统的力量构建了新的商业价值。

技术卓越奖（售前）： 特此表彰以下合作伙伴公司，其 SE 在引导客户的 Cloudflare 售前和 POC 体验时表现出丰富的知识和专业技能。

Jean-Baptiste Voron (Eviden France SAS)

Galesh the Awesome (Globaldots)

Martin Campos (Orange Cyberdefense)

年度合作伙伴 SE 冠军：Ivan Rudnytskyi (Bakotech s.r.o.) 特此表彰该合作伙伴销售工程师 (SE)，其在 Cloudflare 解决方案方面展示出了深厚的知识和专业技能，并在为我们的共同客户提供 Cloudflare 体验方面做出了杰出的贡献。

年度认证冠军：Kami GmbH 该奖项旨在表彰其团队在 2023 年度获得最高 Cloudflare 认证总数的合作伙伴。

年度营销冠军：Infographic Deutschland GmbH 和 Alter Way 特此表彰这些合作伙伴公司，其在 Cloudflare 解决方案的营销方面展示了杰出的协作和业务成果。

要了解有关 Cloudflare PowerUP 合作伙伴计划的更多信息，请查看以下资源：