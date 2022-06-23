隆重宣布 Cloudflare One 合作伙伴计划

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今天标志着 Cloudflare One 合作伙伴计划的启动，该计划建立在我们的 Zero Trust、网络即服务和云电子邮件安全产品的基础之上。该计划通过一整套解决方案、实施和激励措施，帮助渠道合作伙伴兑现 Zero Trust 的承诺，同时以切实的方式实现这一重要架构的货币化。我们很高兴能得到 IT 服务公司、分销商、增值分销商、管理服务提供商和其他解决方案提供商的广泛支持。

这不仅为 Cloudflare 提供了一个新的上市渠道，也为各种规模的公司提供了一种采用 Zero Trust 解决方案的新途径，而此前这种解决方案难以获得、实施和支持。

Cloudflare One 合作伙伴计划包括以下要素：

全新、完全云原生的 Cloudflare One 产品套件，可帮助合作伙伴简化和加速整体 Zero Trust 解决方案的设计，使其更易实施。该产品套件包含我们的 Zero Trust 产品和云电子邮件安全产品，后者来自我们最近收购的 Area 1 Security。

所有计划要素都是完全通过 Cloudflare 分销商实施的，使得更易以一致和可预测的方式评估、报价并交付 Cloudflare One 解决方案。

推出新的合作伙伴认证称号，让合作伙伴能够为其客户评估、实施和支持 Zero Trust 解决方案。其中包括强大的培训资源，以帮助合作伙伴提供利润丰厚的服务，满足其客户实现 Zero Trust 投资全部价值的需求。

这是业内最丰厚的合作伙伴奖励方案之一，回报合作伙伴在整个客户生命周期中增加的价值。

有关计划的详情，请访问我们的网站 Cloudflare One 合作伙伴计划。针对我们的合作伙伴，合作伙伴门户（Partner Portal）也增设了 Cloudflare One 专页。

TD Synnex 安全与网络副总裁 Tracy Holtz 表示：“TD Synnex 一直与 Cloudflare 携手合作，推出适用于 Zero Trust 的全新 Cloudflare One 合作伙伴计划。这个计划将 Zero Trust 从一个广泛和松散使用的术语开始发展成熟，提供解决方案捆绑包、支持资源和奖励，帮助渠道实现真正的商业价值。作为世界领先的 IT 分销商和解决方案聚合商，TD Synnex 很高兴能够与 Cloudflare 深化合作，打造并实现这一合作伙伴计划，其中包含了当今所有组织需要的解决方案。”

为什么 Cloudflare 现在要对 Cloudflare One 合作伙伴计划进行投资？

推出 Cloudflare One 合作伙伴计划是为了满足实现 Zero Trust 架构的爆炸性需求，帮助各种规模的组织安全地加速其数字转型。面对日益增长的网络威胁，Zero Trust 从一个概念变成了一种必须。Cloudflare 独特的优势，能提供业界最丰富的 Zero Trust 产品套件（包括安全 Web 网关、ZTNA 访问管理、CASB、浏览器隔离、DLP 和云电子邮件安全)。这些产品紧密集成，易于使用，从而形成一个整体的、可实施的解决方案。

此外，我们的 Zero Trust 套件拥有一个全面的技术合作伙伴生态系统，使我们的客户能够轻松地将我们的解决方案集成到他们的现有技术堆栈中。我们与所有主要类别的行业领导者——身份、端点检测和响应、移动设备管理和电子邮件服务提供商——进行整合并密切合作，使 Cloudflare One 为我们多样化的客户群提供灵活和强大的服务。我们的战略合作伙伴包括 Microsoft、CrowdStrike、Sentinel One、Mandiant 等。

“企业已经接受了传统边界正在瓦解的概念。如今的边界是分布式和动态的，在安全方面需要一种全新的方法。通过与 Cloudflare 的合作，我们由人工智能驱动的网络安全平台为现代组织提供一个强大的 Zero Trust 安全解决方案，涵盖设备、网络和和任务关键型应用。” - Chuck Fontana 高级副总裁，商业拓展，SentinelOne

然而，要实现零信任的承诺，光靠产品并不足够。它需要渠道的技能和专业知识，作为客户信任的顾问，以优化解决方案，驱动所需的特定业务成果，或客户投资的价值实现时间。

Cloudflare 首席执行官 Matthew Price 表示：“我们的现有合作伙伴为我们 Zero Trust 业务的爆炸性增长做出了巨大贡献，让我们自愧不如，但客户需求的增加正在为我们的合作伙伴创造一个机会，在我们如何进入市场方面发挥更大的作用。我们比以往任何时候都更依赖我们的合作伙伴，以帮助客户评估、实施和支持 Zero Trust 解决方案。”

Rackspace Technology 安全解决方案副总裁 Gary Alterson 表示：“通过在新的 Cloudflare One 合作伙伴计划中进一步加强我们与 Cloudflare 的合作，Rackspace 能够大规模交付 Cloudflare 领先的 Zero Trust 解决方案，结合 Rackspace Elastic Engineering，并提供持续的实施支持。自从与 Cloudflare 合作开发 Zero Trust 解决方案以来，现有客户和潜在客户反应热烈，包括世界最大的创意公司之一。”

IBM Security Services 联盟高级产品营销经理 Deborah Jones表示：“随着全新 Cloudflare One 合作伙伴计划推出，其中包括集成的 Zero Trust 解决方案捆绑包和合作伙伴支持，我们期待进一步扩大与 Cloudflare 的市场营销合作，并通过采用 Zero Trust 策略来保护基础设施、团队和应用程序，帮助客户顺利、快速地实现网络安全转型。”

Assurance Data 首席运营官 Randy Stephens 表示：“Assurance Data 的宗旨是为下一代网络防御提供集成安全解决方案。我们很高兴能与 Cloudflare 合作，将其创新的 100% 云原生 Zero Trust 解决方案加入我们的技术组合，并感谢他们对合作伙伴渠道进行的重大投资，提供深度合作伙伴支持和服务交付支持，以及丰厚的奖励。全新 Cloudflare One 合作伙伴计划是真正的三赢：我们，我们的 Cloudflare 合作关系，以及我们的客户。”

SolCyber 首席执行官 Scott McCrady 表示： “Zero Trust 是显而易见的选择，但许多人仍然认为它太复杂了。Cloudflare 通过全新的 Cloudflare One 合作伙伴计划简化了这个过程。我们喜欢它，因为它可以帮助我们的客户快速实施集成 Zero Trust 解决方案，并提供您期望从一流合作伙伴计划获得的所有支持和奖励。”

Cloudflare One 合作伙伴计划与 Cloudflare 的一般合作伙伴计划有何不同？

这个新计划建立在现有合作伙伴计划的优势之上。因此，目前提供给合作伙伴的所有好处均包含在内，附加适用于 Cloudflare One 合作伙伴的额外好处：产品套件与分销合作伙伴一起列出，供 VAR 和其他合作伙伴报价和履行；我们增加了认证和新培训包，为合作伙伴提供丰富的资源和充分的培训，以建立和增强自己的服务实践；为我们的分销合作伙伴提供结构清晰的优惠折扣，包括遵循”价值奖励“模式的额外激励。

AVANT Communications 工程与运营执行副总裁 Shane McNamara 表示： “作为 AVANT 安全委员会的成员，Cloudflare 一直是 AVANT 的紧密创新合作伙伴，支持我们的可信顾问网络，帮助他们的客户采用最尖端的云技术。通过针对 Zero Trust 的全新 Cloudflare One 合作伙伴计划，Cloudflare 率先推出集成产品套件和合作伙伴服务，为我们的可信顾问提供一套强有力的解决方案供推向市场。“

Wipro 全球 CRS 主管兼执行副总裁 Tony Buffomante 表示： “Cloudflare 的产品套件在高级威胁检测和 Wipro 向客户提供的 Zero Trust 产品中发挥重要作用。合作伙伴计划为构建我们的实践提供了一个快速入口。我们已经从我们的合作关系中看到了重要的市场应用案例，由 Wipro CyberSecurists 从 Wipro 的 16 个全球网络防御中心提供应用安全、实施服务和持续的管理服务。”

Presidio 现场首席信息安全官 Dave Trader 表示： “通过这些集成的产品捆绑包和合作伙伴服务，Cloudflare 使 Zero Trust 采用简单轻松，加快客户为团队、基础设施和应用程序实现全面 Zero Trust 安全的旅程。我们很高兴能成为这些创新解决方案的初始合作伙伴之一。”

RKON 首席信息安全官 Chris Hueneke 表示： “我们是一家服务提供商，为私人股权和中端市场组织提供网络安全和 IT 转型解决方案。Cloudflare One 合作伙伴计划适合我们的集成服务和支持模型，我们已经收到客户对 Cloudflare One 产品套件的浓厚兴趣。我们很高兴能成为 Cloudflare 战略新渠道项目的最初合作伙伴之一。”

Opticca Security 董事总经理 Joey Campione 表示： “我们很高兴地宣布，我们将正式提供托管服务来支持 Cloudflare One 解决方案，帮助客户利用全面的 Zero Trust 安全方式来缓解网络安全威胁。”

ITsavvy （领先的 IT 解决方案提供商）副首席信息安全官兼副总裁 Katie Hanahan 表示：“ Cloudflare 让我们更容易设计和交付 Zero Trust 解决方案，特别是针对我们的中端市场客户，这些捆绑包确保提供一个完整、集成的解决方案。我们热爱在工具和培训方面的投资，以帮助我们构建自己的专业服务产品，帮助我们的客户实现尽可能最好的成果。”

围绕全面 Zero Trust 产品套件构建的计划

Cloudflare One 提供综合全面的 Zero Trust 解决方案，在远程和办公室员工连接到应用和互联网时，增加可见性、消除复杂性并降低风险。在单次通过架构中，流量被验证、检查并与威胁隔离。性能毫发无损：用户通过 100 多个国家/地区 270 多个城市的数据中心就近连接。

Cloudflare Access 通过保护 SaaS 和内部应用来增强或取代企业 VPN 客户端。Cloudflare 的 Zero Trust 与身份提供商和端点保护平台协同工作，实施默认拒绝的 Zero Trust 规则，限制对企业应用程序、私有 IP 空间和主机名的访问。

Cloudflare Access augments or replaces corporate VPN clients by securing SaaS and internal applications. Access works with your identity providers and endpoint protection platforms to enforce default-deny, Zero Trust rules limiting access to corporate applications, private IP spaces, and hostnames.

Cloudflare Gateway is our threat and data protection solution. It keeps data safe from malware, ransomware, phishing, command and control, Shadow IT, and other Internet risks over all ports and protocols.

Cloudflare Area 1 Email Security crawls the Internet to stop phishing, Business Email Compromise (BEC), and email supply chain attacks at the earliest stage of the attack cycle, and enhances built-in security from cloud email providers.

Cloudflare Browser Isolation makes web browsing safer and faster, running in the cloud away from your network and endpoints, insulating devices from attacks.

Cloudflare CASB (Cloud Access Security Broker) gives customers comprehensive visibility and control over SaaS apps to easily prevent data leaks, block insider threats, and avoid compliance violations.

Cloudflare Data Loss Prevention enables customers to detect and prevent data exfiltration or data destruction. Analyze network traffic and internal "endpoint" devices to identify leakage or loss of confidential information, and stay compliant with industry and data privacy regulations.

Cloudflare Gateway 是我们的威胁和数据保护解决方案，它保护数据安全，防范恶意软件、勒索软件、网络钓鱼、命令与控制、影子 IT 以及所有端口和协议上的其他互联网风险。

Cloudflare Area 1 Email Security 电子邮件安全 在互联网上 该平台会在互联网上获取情报，用于在网络钓鱼、商业电子邮件攻击（BEC）和电子邮件供应链攻击的最早期予以阻止。

Cloudflare Browser Isolation 浏览器隔离在远离企业网络和端点的云端运行，阻断对设备的攻击，使 Web 浏览更安全、更快。

Cloudflare CASB （云访问安全代理）提供对 SaaS 应用的全面可见性和管控，以便您能轻松预防数据泄露、阻止内部威胁和避免不合规行为。

Cloudflare Data Loss Prevention 数据丢失使客户能够检测和防止数据泄露或数据破坏。分析网络流量和内部“端点”设备，以识别机密信息的泄漏或丢失，遵守行业和数据隐私法规。

有关该计划和 Zero Trust 产品套件的更多信息，请查看此处。

投资于我们的合作伙伴，并帮助客户实施和支持 Zero Trust 解决方案是一个多阶段的历程，今天推出 Cloudflare One 合作伙伴计划只是第一步。在接下来的几个月里，我们将在国际上扩大这个项目，并继续增加有关 Cloudflare Zero Trust 认证的培训资源。我们还将在举办一系列有关这个新计划的合作伙伴网络研讨会。请浏览合作伙伴门户以了解详细信息和未来的合作伙伴活动。